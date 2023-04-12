У дорожных аварий плохое самочувствие

Аварийность на дорогах и число погибших в ДТП с начала года выросли почти на 3%, следует из данных Госавтоинспекции. Негативный тренд наблюдается в 45 регионах России, причем в некоторых аварийность выросла в 1,5–2 раза. Эксперты констатируют ухудшение морально-психологического состояния водителей: во время кризисов они становятся более нервными и рассеянными, в результате чего чаще попадают в ДТП. Другой причиной может стать перегруженность дорог транспортом из-за изменений логистики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Госавтоинспекция опубликовала квартальный отчет по аварийности. Из него следует, что общее число ДТП с начала 2023 года выросло на 2,6% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. За первые три месяца произошло 24,2 тыс. аварий, в которых погибло 2,66 тыс. человек (+2,8%) и 31,1 тыс. ранено (+2%). По итогам прошедшего 2022 года аварийность снизилась на 5%; в январе 2023 года она продолжила сокращаться, но февраль стал переломным — за один месяц число ДТП выросло на 12%.

Дорожная аварийность выросла в половине регионов России — «рекордсменами» стали Калмыкия (+94%), Северная Осетия—Алания (+53,2%), Республика Тыва (+47%), Бурятия (+41,3%), Ингушетия (+38,7%). Среди федеральных округов по приросту ДТП лидируют Северо-Кавказский, Южный и Сибирский.

Но на фоне общего негативного тренда ряд показателей снижается. К примеру, число ДТП с участием пьяных водителей сократилось почти на 27,8% (всего произошло 1,23 тыс. аварий такого типа).

Число происшествий на дорогах межмуниципального и регионального значения уменьшилось на 2% (до 4,5 тыс.). “Ъ” направил запрос в МВД с просьбой прокомментировать статистику.

Научный директор Института экономики транспорта и транспортной политики ВШЭ Михаил Блинкин говорит, что за последние 30 лет аварийность в стране стабильно падала. Однако было два периода, когда наблюдался рост: во время экономических кризисов 1998 и 2008 годов. «Сейчас мы вступили в третий период,— говорит он.— Настроение людей очень сильно сказывается на транспортном поведении. У одного умер родственник, другой потерял работу — в результате водитель становится менее осмотрительным, более нервным, внимание на дороге рассеивается. Думаю, как следствие, в течение всего года аварийность будет расти». Эта гипотеза подтверждается и данными ГИБДД: 88% всех ДТП с начала года произошло по вине водителей.

Михаил Блинкин считает, что чуть позже добавится еще один фактор — старение автопарка из-за падения продаж новых автомобилей, а также ухудшения качества и частоты обслуживания автомобилей.

Рост показателей может быть вызван массой разных причин, считает гендиректор экспертного центра «Движение без опасности» Вадим Мельников. Среди них — увеличение числа ДТП из-за распространения в городах электросамокатов и прочих средств индивидуальной мобильности (СИМ). Инфраструктура в большинстве регионов под этот вид транспорта по-прежнему не готова, говорит господин Мельников. По данным ГИБДД, в 2022 году число аварий с СИМ выросло на 45% Чтобы вывести из зоны риска хотя бы детей, нужно вводить в школьный курс физкультуры базовые правила пользования СИМ, говорит Вадим Мельников.

Собеседники “Ъ”, связанные с эксплуатацией дорожной сети, говорят, что к увеличению аварийности могла привести перестройка логистических цепочек и закрытие границ.

На дорогах сейчас гораздо больше транспорта, а в выходные и праздники наблюдается очень плотное движение из-за внутреннего туризма.

Реального роста количества происшествий не происходит, считает координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов,— просто сработал эффект «низкой базы» (когда в феврале 2022 года аварий было меньше обычного, на фоне чего февраль 2023-го показал прирост). В начале прошлого года в приграничных с Украиной территориях ограничивалось движение в связи с подготовкой к специальной военной операции, утверждает он, в результате чего автомобильный трафик в этих регионах сократился. «Аварийность всегда является производной от трафика — если он падает, то и число ДТП вслед за ними»,— поясняет господин Шкуматов. Какие-то системные выводы можно будет сделать только по следующим нескольким месяцам, считает эксперт.

Иван Буранов