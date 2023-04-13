Минпромторг утвердил список премиальных автомобилей для «налога на роскошь» в 2023 году

Минпромторг определил перечень легковых автомобилей средней стоимостью от 10 млн руб., на которые в 2023 году распространяется увеличенный транспортный налог. В список включены 449 марки автомобилей: 275 моделей стоимостью от 10 млн до 15 млн и 174 модели дороже 15 млн руб.

Налог на премиальные марки авто, или «налог на роскошь», существует с 2014 года. Он вычисляется по определенной формуле: стандартная транспортная пошлина умножается на специальный коэффициент. По каждому автомобилю коэффициент вычисляется индивидуально.

В перечень Минпромторга вошли автомобили люксовых марок Jaguar, Lamborghini, Bentley, Rolls-Royce, Porche и Ferrari. Наряду с ними налогом будут облагаться некоторые модификации Audi и BMW, российский Aurus. Полный список опубликован на сайте министерства.

В Федеральной налоговой службе уточнили, что физлица—владельцы включенных в перечень автомобилей получат налоговые уведомления за 2023 год в течение 2024-го. Срок уплаты — не позднее 2 декабря 2024 года. Организации—владельцы автомобилей в течение текущего года должны самостоятельно рассчитать и заплатить авансовые платежи по налогу не позднее 28-го числа следующего за истекшим отчетным периодом месяца.

Раньше к категории премиальных относились транспортные средства дороже 3 млн руб., однако в марте 2022 года Госдума одобрила поправки в Налоговый кодекс, согласно которым минимальная стоимость увеличилась до 10 млн руб. Соответствующее решение стало одной из антикризисных мер поддержки населения в условиях санкций против России. Изменения коснулись автовладельцев, которые совершили покупку после 1 января 2022 года.

О том, как рассчитывается транспортный налог в России,— в материале «Ъ».