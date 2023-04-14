«Автотор» начал сборку автомобилей SWM

Компания «Автотор» в рамках сотрудничества с компанией Shineray на заводе в Калининграде начала сборку автомобилей SWM.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран SWM G05 Pro, SWM G01 и SWM G01F

Фото: «Автотор» SWM G05 Pro, SWM G01 и SWM G01F

Фото: «Автотор»

В модельную линейку нового бренда вошли три кроссовера — модели SWM G01, SWM G01F и SWM G05 Pro. Как отмечает «Автотор», в перспективе предусмотрено углубление технологии и поэтапный переход на производство автомобилей SWM по полному циклу со сваркой и окраской кузовов.

Напомним, в январе «Автотор» вернулся к производству автомобилей, начав со сборки китайского седана Kaiyi E5, а в апреле завод запустил производство китайского кроссовера BAIC X35 и седана BAIC U5 plus.

Максим Вершинин

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