ГАЗ подал второй иск к Volkswagen на 28,4 млрд рублей

В Арбитражный суд Нижегородской области поступило исковое заявление от Горьковского автозавода о взыскании с «Фольксваген акциенгезельшафт» 28,4 млрд руб. Из картотеки суда следует, что иск был подан 7 апреля. Суть претензий не уточняется. Дата заседания по делу не назначена.

В марте группа ГАЗ подала иск к Volkswagen о взыскании 15,6 млрд руб. ущерба от ухода немецкого автоконцерна с нижегородской площадки. Завод также потребовал признать незаконным расторжение соглашения о контрактной сборке автомобилей, принятое Volkswagen после начала военной операции России на Украине.

По решению суда было арестовано все имущество Volkswagen в России. Однако 3 апреля Арбитражный суд Нижегородской области частично удовлетворил ходатайство «Фольксваген Груп Рус» (дочернее предприятие Volkswagen AG) и отменил арест на объекты недвижимости концерна.

Подробнее — в материале «Ъ» «Volkswagen вышел из-под ареста».