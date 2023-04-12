Серийное производство «Москвича 6» начнется летом этого года

В июле-августе 2023 года планируется запуск серийного производства автомобилей «Москвич 6». Старт продаж ожидается в сентябре. Об этом сообщил гендиректор завода «Москвич» Дмитрий Пронин.

«Недавно мы показали, как будет выглядеть первый седан в нашей линейке — "Москвич 6". Мы начнем его производить в июле-августе этого года, а старт продаж планируем на сентябрь»,— сказал господин Пронин «РИА Новости».

Он напомнил, что в 2023 году планируется запуск еще одного среднеразмерного кроссовера. По его словам, модель покажут «в каком-то обозримом будущем».

В мае 2022 года под контроль Москвы перешел экс-завод «Рено Россия». На его площадке был запущен автозавод «Москвич». Сейчас в линейке бренда есть только одна модель — кроссовер «Москвич 3» с бензиновым двигателем внутреннего сгорания и электрокар «Москвич 3е». 4 апреля завод представил модель «Москвич 6».

Олеся Павленко