Шины вошли в режим экономии

Продажи шин в первом квартале 2023 года упали на 16% в количественном выражении, но сразу на 42% в денежном, следует из данных производителей и маркетплейсов. Российские автовладельцы стали чаще выбирать более бюджетные предложения. Кроме того, в марте 2022 года на рынке был ажиотаж из-за опасений дефицита шин на фоне массовой приостановки отгрузок продукции иностранными марками, что создало высокую базу для сравнения. Впрочем, подчеркивают в профильной ассоциации, однозначно говорить о падении спроса еще рано и справедливо оценить его можно будет только летом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

В январе-марте продажи шин в российской рознице снизились на 16%, до 3,2 млн штук, следует из данных системы маркировки «Честный знак». Наибольшей популярностью пользовались покрышки под диск радиусом 16 дюймов (25% покупок), R15 (21,1% покупок) и R14 (13,4% покупок). Всего в РФ к началу сезона смены резины на складах и в магазинах имелось 34,8 млн летних и всесезонных шин, отмечают в ЦРПТ (оператор «Честного знака»): из них почти 25,7 млн летних, около 8,8 млн — всесезонных шин. Складских запасов летней автомобильной резины, уточнили в ЦРПТ, при текущем уровне потребления достаточно на 22 месяца, всесезонной — на 15 месяцев.

В деньгах за январь—март, по оценкам ЦРПТ, рынок сократился еще существеннее, чем в штуках: на 42%, до 14 млрд руб. Помимо цен сказалось и изменение запросов потребителей. Так, в Nokian Tyres (сейчас компания продала российские активы «Татнефти») указывали на сокращение премиального сегмента шин из-за падения спроса на них.

«Российские автовладельцы взамен привычных марок открыли для себя новые бренды шин, которые готовы предложить бюджетные, но качественные варианты»,— говорит руководитель категории «Запчасти» в «Авито» Александр Куроптев. Он приводит в пример китайскую марку Triangle, которая на «Авито» впервые оказалась в лидерах продаж новой летней резины — ее продажи за год выросли в 2,6 раза.

Сезонный всплеск спроса на шины маркетплейсы все-таки фиксируют: так, в марте продажи шин, включая б/у, на «Авито» выросли в 3,5 раза по сравнению с предыдущим месяцем. В компании зафиксировали прирост спроса отдельно по новым шинам по сравнению с прошлым годом — на 23%. При этом частично динамика связана с ростом предложения — в 2,2 раза. Чаще всего среди новой продукции на «Авито» покупали шины брендов Pirelli, Triangle и Yokohama, а в сегменте б/у — Pirelli, Michelin и Bridgestone.

Новые шины составляют почти половину (46%) от всего объема проданных сервисом летних комплектов резины, говорит Александр Куроптев. «Вопреки пессимистичным прогнозам прошлого года мы не наблюдаем снижения предложения или стагнации рынка новых шин: дистрибуторы перенастроили каналы продаж, в том числе через параллельный импорт, а ряд крупнейших производств, расположенных в РФ, перезапустились и продолжили работу»,— говорит он. Средняя цена нового комплекта летних шин на платформе в марте составила 35,3 тыс. руб. Б/у-комплект можно приобрести в среднем за 11,6 тыс. руб.

В Ассоциации производителей шин отмечают, что результаты первого квартала не в полной мере отражают уровень спроса, в том числе с точки зрения дифференциации по сегментам. «Наиболее репрезентативными данными являются итоги продаж первого полугодия, где ключевыми показателями будут продажи летних шин. Сейчас оценивать уровень спроса летнего сезона преждевременно в связи со спецификой шинного бизнеса, продажи летних шин стартовали в конце марта»,— поясняют там. Кроме того, в ассоциации указывают на высокую базу прошлого года: «В первом квартале 2022 года на рынке отмечался ажиотажный спрос, обусловленный событиями прошлого года».

В марте 2022 года на фоне начала кризиса и приостановки работы иностранных поставщиков, включая их российские заводы, на рынке комплектующих фиксировались рост цен и ажиотажный спрос из-за опасений дефицита. По данным TyresAddict, пик цен на шины наиболее популярных размеров был достигнут в апреле 2022 года, а сейчас средняя цена на них все-таки на несколько тысяч рублей ниже, чем год назад.

Ольга Никитина