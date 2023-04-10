Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Шины вошли в режим экономии

Россияне сокращают расходы на смену резины

Продажи шин в первом квартале 2023 года упали на 16% в количественном выражении, но сразу на 42% в денежном, следует из данных производителей и маркетплейсов. Российские автовладельцы стали чаще выбирать более бюджетные предложения. Кроме того, в марте 2022 года на рынке был ажиотаж из-за опасений дефицита шин на фоне массовой приостановки отгрузок продукции иностранными марками, что создало высокую базу для сравнения. Впрочем, подчеркивают в профильной ассоциации, однозначно говорить о падении спроса еще рано и справедливо оценить его можно будет только летом.

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

В январе-марте продажи шин в российской рознице снизились на 16%, до 3,2 млн штук, следует из данных системы маркировки «Честный знак». Наибольшей популярностью пользовались покрышки под диск радиусом 16 дюймов (25% покупок), R15 (21,1% покупок) и R14 (13,4% покупок). Всего в РФ к началу сезона смены резины на складах и в магазинах имелось 34,8 млн летних и всесезонных шин, отмечают в ЦРПТ (оператор «Честного знака»): из них почти 25,7 млн летних, около 8,8 млн — всесезонных шин. Складских запасов летней автомобильной резины, уточнили в ЦРПТ, при текущем уровне потребления достаточно на 22 месяца, всесезонной — на 15 месяцев.

В деньгах за январь—март, по оценкам ЦРПТ, рынок сократился еще существеннее, чем в штуках: на 42%, до 14 млрд руб. Помимо цен сказалось и изменение запросов потребителей. Так, в Nokian Tyres (сейчас компания продала российские активы «Татнефти») указывали на сокращение премиального сегмента шин из-за падения спроса на них.

«Российские автовладельцы взамен привычных марок открыли для себя новые бренды шин, которые готовы предложить бюджетные, но качественные варианты»,— говорит руководитель категории «Запчасти» в «Авито» Александр Куроптев. Он приводит в пример китайскую марку Triangle, которая на «Авито» впервые оказалась в лидерах продаж новой летней резины — ее продажи за год выросли в 2,6 раза.

Сезонный всплеск спроса на шины маркетплейсы все-таки фиксируют: так, в марте продажи шин, включая б/у, на «Авито» выросли в 3,5 раза по сравнению с предыдущим месяцем. В компании зафиксировали прирост спроса отдельно по новым шинам по сравнению с прошлым годом — на 23%. При этом частично динамика связана с ростом предложения — в 2,2 раза. Чаще всего среди новой продукции на «Авито» покупали шины брендов Pirelli, Triangle и Yokohama, а в сегменте б/у — Pirelli, Michelin и Bridgestone.

Новые шины составляют почти половину (46%) от всего объема проданных сервисом летних комплектов резины, говорит Александр Куроптев. «Вопреки пессимистичным прогнозам прошлого года мы не наблюдаем снижения предложения или стагнации рынка новых шин: дистрибуторы перенастроили каналы продаж, в том числе через параллельный импорт, а ряд крупнейших производств, расположенных в РФ, перезапустились и продолжили работу»,— говорит он. Средняя цена нового комплекта летних шин на платформе в марте составила 35,3 тыс. руб. Б/у-комплект можно приобрести в среднем за 11,6 тыс. руб.

В Ассоциации производителей шин отмечают, что результаты первого квартала не в полной мере отражают уровень спроса, в том числе с точки зрения дифференциации по сегментам. «Наиболее репрезентативными данными являются итоги продаж первого полугодия, где ключевыми показателями будут продажи летних шин. Сейчас оценивать уровень спроса летнего сезона преждевременно в связи со спецификой шинного бизнеса, продажи летних шин стартовали в конце марта»,— поясняют там. Кроме того, в ассоциации указывают на высокую базу прошлого года: «В первом квартале 2022 года на рынке отмечался ажиотажный спрос, обусловленный событиями прошлого года».

В марте 2022 года на фоне начала кризиса и приостановки работы иностранных поставщиков, включая их российские заводы, на рынке комплектующих фиксировались рост цен и ажиотажный спрос из-за опасений дефицита. По данным TyresAddict, пик цен на шины наиболее популярных размеров был достигнут в апреле 2022 года, а сейчас средняя цена на них все-таки на несколько тысяч рублей ниже, чем год назад.

Ольга Никитина

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...