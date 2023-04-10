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Коммерсантъ FM
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Опять скрипит российское седло

Правительство может досубсидировать продажи седельных тягачей

Правительство рассмотрит дополнительное субсидирование продаж российских седельных тягачей. Речь идет фактически об их льготном лизинге, говорят источники “Ъ”. Программа лизинга автомобилей, включая тягачи, на 2 млрд руб. и так действует, отмечают в Минпромторге, говоря об осуществленных выдачах техники на 1,3 млрд. Но, как указывают в отрасли, на практике лимиты, выделенные лизингодателям, уже исчерпаны или забронированы под конкретные сделки. В то же время часть собеседников “Ъ” говорит о необходимости возобновить программу для всей коммерческой техники.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Правкомиссия по транспорту рассмотрит возможность возобновления программы, которая стимулирует приобретение отечественных седельных тягачей за счет субсидий, сообщил секретариат первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова.

Сейчас приобретение в том числе седельных тягачей со скидкой доступно в рамках программы льготного лизинга, пояснили “Ъ” в Минпромторге.

На сегодняшний день по программе реализовано более 4,2 тыс. автомобилей на 1,3 млрд руб. субсидии, уточняют там. Общий бюджет программы на 2023 год составил всего 2 млрд руб. «Необходимость возобновления специализированной программы, направленной на реализацию седельных тягачей, может быть проработана совместно с отраслевым сообществом в зависимости от потребностей рынка»,— заключают в Минпромторге.

Собеседники “Ъ” указывают, что предложение «возобновить» программу для отечественных тягачей фактически предполагает их льготный лизинг — речь идет о выделении средств на скидку на авансовый платеж.

Несмотря на тот факт, что из официальных данных видно 0,7 млрд руб. остатка по программе льготного лизинга, четыре собеседника “Ъ”, знакомых с ситуацией, указывают, что средства фактически исчерпаны. Один из них уточняет, что у ряда лизингодателей остались запасы, но под конкретные сделки. Другой источник “Ъ” говорит, что «средства практически закончились»: «Новые заявки из розницы на льготный лизинг лизинговые компании уже больше недели не принимают». Он уточнил, что на фоне исчерпания лимитов потребность в допфинансировании «есть по всем сегментам комтранса, не только в тягачах».

Интересантом точечного возобновления поддержки собеседники “Ъ” называют КамАЗ.

В заседании правкомиссии, как следует из релиза, участвовала Ассоциация международных автоперевозчиков (АСМАП) — по крайней мере, ей и ФТС было поручено проработать ряд инициатив. АСМАП до кризиса фигурировала в инициативах допуска в программу льготного лизинга тягачей Mercedes (выпускались СП Daimler и КамАЗа), несмотря на их невысокий уровень локализации. Тогда АСМАП сообщала, что «Даймлер КамАЗ Рус» выпустит в РФ в ноябре—декабре до 200 седельных тягачей Mercedes-Benz 1845 LS класса «Евро-6», которые планировалось поставить членам ассоциации по спеццене — €99,9 тыс. за штуку (см. “Ъ” от 30 ноября 2020 года).

Ранее уже были исчерпаны средства на программу льготного автокредитования автомобилей с ДВС, основным бенефициаром которой выступает АвтоВАЗ. Но глава автоконцерна Максим Соколов указывал, что 1,5 млрд руб. из общего бюджета в 5 млрд руб. «было заблокировано под программу электромобилей». В итоге в конце марта они были перераспределены на ДВС.

Объем нового лизингового бизнеса в России по итогам 2022 года сократился

Льготный лизинг тягачей сейчас высоко востребован, говорит Дмитрий Бабанский из SBS Consulting. До начала кризиса 2022 года порядка 50% продаж приходилось на европейские марки, поясняет он, а после приостановки их поставок и восстановления спроса на технику долю на рынке начали активно занимать китайские тягачи. Последние выигрывали в том числе за счет цены, добавляет он, и на этом фоне очень важно поддерживать технику российского производства.

Ольга Никитина

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