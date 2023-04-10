Опять скрипит российское седло

Правительство рассмотрит дополнительное субсидирование продаж российских седельных тягачей. Речь идет фактически об их льготном лизинге, говорят источники “Ъ”. Программа лизинга автомобилей, включая тягачи, на 2 млрд руб. и так действует, отмечают в Минпромторге, говоря об осуществленных выдачах техники на 1,3 млрд. Но, как указывают в отрасли, на практике лимиты, выделенные лизингодателям, уже исчерпаны или забронированы под конкретные сделки. В то же время часть собеседников “Ъ” говорит о необходимости возобновить программу для всей коммерческой техники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Правкомиссия по транспорту рассмотрит возможность возобновления программы, которая стимулирует приобретение отечественных седельных тягачей за счет субсидий, сообщил секретариат первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова.

Сейчас приобретение в том числе седельных тягачей со скидкой доступно в рамках программы льготного лизинга, пояснили “Ъ” в Минпромторге.

На сегодняшний день по программе реализовано более 4,2 тыс. автомобилей на 1,3 млрд руб. субсидии, уточняют там. Общий бюджет программы на 2023 год составил всего 2 млрд руб. «Необходимость возобновления специализированной программы, направленной на реализацию седельных тягачей, может быть проработана совместно с отраслевым сообществом в зависимости от потребностей рынка»,— заключают в Минпромторге.

Собеседники “Ъ” указывают, что предложение «возобновить» программу для отечественных тягачей фактически предполагает их льготный лизинг — речь идет о выделении средств на скидку на авансовый платеж.

Несмотря на тот факт, что из официальных данных видно 0,7 млрд руб. остатка по программе льготного лизинга, четыре собеседника “Ъ”, знакомых с ситуацией, указывают, что средства фактически исчерпаны. Один из них уточняет, что у ряда лизингодателей остались запасы, но под конкретные сделки. Другой источник “Ъ” говорит, что «средства практически закончились»: «Новые заявки из розницы на льготный лизинг лизинговые компании уже больше недели не принимают». Он уточнил, что на фоне исчерпания лимитов потребность в допфинансировании «есть по всем сегментам комтранса, не только в тягачах».

Интересантом точечного возобновления поддержки собеседники “Ъ” называют КамАЗ.

В заседании правкомиссии, как следует из релиза, участвовала Ассоциация международных автоперевозчиков (АСМАП) — по крайней мере, ей и ФТС было поручено проработать ряд инициатив. АСМАП до кризиса фигурировала в инициативах допуска в программу льготного лизинга тягачей Mercedes (выпускались СП Daimler и КамАЗа), несмотря на их невысокий уровень локализации. Тогда АСМАП сообщала, что «Даймлер КамАЗ Рус» выпустит в РФ в ноябре—декабре до 200 седельных тягачей Mercedes-Benz 1845 LS класса «Евро-6», которые планировалось поставить членам ассоциации по спеццене — €99,9 тыс. за штуку (см. “Ъ” от 30 ноября 2020 года).

Ранее уже были исчерпаны средства на программу льготного автокредитования автомобилей с ДВС, основным бенефициаром которой выступает АвтоВАЗ. Но глава автоконцерна Максим Соколов указывал, что 1,5 млрд руб. из общего бюджета в 5 млрд руб. «было заблокировано под программу электромобилей». В итоге в конце марта они были перераспределены на ДВС.

Льготный лизинг тягачей сейчас высоко востребован, говорит Дмитрий Бабанский из SBS Consulting. До начала кризиса 2022 года порядка 50% продаж приходилось на европейские марки, поясняет он, а после приостановки их поставок и восстановления спроса на технику долю на рынке начали активно занимать китайские тягачи. Последние выигрывали в том числе за счет цены, добавляет он, и на этом фоне очень важно поддерживать технику российского производства.

Ольга Никитина