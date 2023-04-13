Даниил Квят стал заводским пилотом Lamborghini в гонках на выносливость

Российский гонщик Даниил Квят стал пилотом заводской команды Lamborghini — в 2024 году спортсмен будет выступать в чемпионате мира по гонкам на выносливость FIA WEC и американской серии IMSA SportsCar Championship в составе итальянской команды Lamborghini Iron Lynx.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Lamborghini Фото: Lamborghini

Господин Квят сядет за руль еще не представленного прототипа класса LMDh. Напарниками россиянина по команде станут заводские гонщики Lamborghini итальянцы Мирко Бортолотти и Андреа Кальдарелли, а также француз Ромен Грожан. В сезоне-2024 господин Квят будет выступать под итальянской лицензией.

Напомним, с 2014 по 2021 годы Даниил Квят был задействован в Формуле-1 в качестве основного и резервного пилотов разных команд. На сезон-2022 был запланирован дебют россиянина в WEC в составе российской команды G-Drive Racing, но из-за введенных в отношении спортсменов из России санкций коллектив отменил свой проект. В 2023 году пилот выступает в FIA WEC в итальянской команде Prema Racing в классе LMP2.

Максим Вершинин

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