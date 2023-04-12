АвтоВАЗ показал новую Lada

АвтоВАЗ начнет выпускать на бывшем заводе Nissan кроссовер Lada X-Cross 5 — модель, полностью идентичную FAW Bestune T77, представили дилерам. Оригинальный китайский автомобиль все еще доступен у дилеров, но «Ъ» обнаружил объявления только по машинам 2022 модельного года. Хотя представители местного дистрибутора говорили о поставках в апреле, дилеры FAW ждут машин в течение двух месяцев. Цены на Bestune T77 стартуют почти с 2,2 млн руб., во сколько обойдется Lada — неизвестно.

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Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Завод по производству автомобильных деталей

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

АвтоВАЗ показал дилерам новую модель Lada X-Cross 5, которая встанет на конвейер бывшего завода Nissan в Петербурге, отошедшего отечественному концерну. Фотографии с дилерской конференции бренда опубликовал в своем Telegram-канале главный редактор «За рулем» Максим Кадаков. Внешне машина полностью соответствует модели FAW Bestune T77, за исключением шильдика. Источник, близкий к АвтоВАЗу, подтвердил подлинность машины на фото, официально комментировать это там не стали.

В конце марта FAW Bestune T77 заметили на территории НТЦ АвтоВАЗа в Тольятти. Тогда же «Ъ» обратил внимание, что у ряда московских автодилеров не было этой модели в наличии. В ООО «ФАВ-Восточная Европа» 31 марта, впрочем, заявили, что «проблем с T77 уже нет, временная задержка поставок была связана с логистикой». И заверили: «В начале апреля автомобили будут у официальных дилеров».

При этом 12 апреля директор бренда «Авилон FAW» Андрей Михедов сообщил «Ъ», что дилер реализовал партию FAW Bestune T77, состоящую из 15 автомобилей («спрос на нее был высокий»), и новую поставку ожидает в течение двух месяцев.

На сайтах дилеров сейчас доступны только машины 2022 модельного года.

Рекомендованные цены на Bestune T77 стартуют почти с 2,2 млн руб., следует из прайс-листов на сайте бренда. Сколько будет стоить автомобиль Lada, неизвестно.

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Фото: FAW FAW Bestune T77

Фото: FAW

Модельная линейка FAW в России сейчас включает Bestune T77, а также седан B70 и кроссовер Т55, цены на которые были объявлены только 12 апреля. На сайте бренда также сохранилось упоминание Bestune X40, но страница недоступна.

Изначально, как писали «Ведомости», привлечь FAW на завод Nissan планировал КамАЗ. Однако в итоге площадка отошла АвтоВАЗу.

Выпуск первого автомобиля под брендом Lada на бывшем заводе Nissan должен состояться в июне, говорил губернатор Александр Беглов. Машину планировали показать на ПМЭФ в середине июня.

Сейчас АвтоВАЗ выпускает в Тольятти Lada Granta и Niva. Также в начале марта 2023 года стартовал серийный выпуск Lada Vesta нового поколения, производство которой было перенесено в Тольятти из Ижевска, но цены на Vesta так и не были объявлены. На площадке у завода в Тольятти местные блогеры снимали скопление новых Vesta — белого и серого цвета.

Ранее китайские автомобили под собственным брендом в России начал собирать «Москвич» — завод был перезапущен столичными властями после ухода из РФ Renault, которому ранее принадлежала площадка. На «Москвиче» выпускаются модели, повторяющие машины JAC, но официально это никогда не подтверждалось.

По аналогичному пути еще до кризиса пошел липецкий «Моторинвест», запустив производство Evolute на основе китайских аналогов, а также «Соллерс» в сегменте легких коммерческих автомобилей на базе бывшего завода «Соллерс Форд».

Кроме того, как писал «Ъ», «Авилон», претендующий на завод Volkswagen в РФ, рассматривал запуск производства на нем автомобилей Chery.

АвтоВАЗ в 2023 году активно выступал за повышение утильсбора, а также указывал: интерес к бывшему заводу Nissan вызван тем, чтобы «эти мощности не достались нашим конкурентам» для низколокализованной сборки. До 2024 года Lada на нем будет выпускаться в режиме крупноузловой сборки, с чего стартуют все проекты машин на базе моделей из КНР.

Глава автоконцерна указывал, что, в отличие от других производителей, АвтоВАЗ действительно займется локализацией, а также «будет регулировать» выпуск на заводе Nissan, ограничив его 10 тыс. машин в 2023 году.

Хотя путь перезапуска площадок ушедших автоконцернов за счет локализации китайских моделей — самый простой, 12 апреля стало известно, что на базе отошедшего НАМИ бывшего завода Toyota в Петербурге планируется, как и ожидал «Ъ», запустить производство автомобиля разработки «Алмаз-Антея» E-Neva, серийная сборка которого еще не стартовала.

«Прорабатываем вопрос с "Алмаз-Антеем" по производству e-Neva на бывшем заводе Toyota»,— сказал глава Минпромторга Денис Мантуров (цитата по «РИА Новости»). «Начало производства автомобиля запланировано на 2026 год,— добавил он.— А до этого есть варианты еще с кем-то из автопроизводителей делать сборку, чтобы "раскачать" само производство».

Ольга Никитина