Автосалоны сверяются с курсом

Китайские автомобили первыми отреагировали на снижение стоимости национальной валюты. По данным собеседников “Ъ FM”, официальные дилеры подняли цены от 2% до 4%. При этом юань за последний месяц укрепился на 20%. А вот автопарк, ввезенный в Россию по параллельному импорту, может подорожать куда заметнее. Пока автосалоны только планируют переписать цены, но логистические компании уже заявили о повышении прайсов. Сколько теперь будут стоить машины? И какой выбор останется у покупателей? Выясняла Аэлита Курмукова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Автосалоны заняли выжидательную позицию. Прежние цены при слабеющем рубле могут продержаться недолго. Пока же в Москве машины стоят так же, как и на прошлой неделе. Но это временно, говорит директор розничных продаж АГ «Авилон» Ренат Тюктеев:

«Посредники уже прибавили 10-12% к стоимости таких марок, как Mercedes-Benz, Audi, BMW, Cadillac, Land Rover и корейской группы, которая завозится сюда по параллельному импорту. Сейчас на нашем складе около 2,5 тыс. машин. Прайс мы пока не меняли. Следим за ситуацией. Если производители начнут активнее увеличивать стоимость, то и мы изменим цены не только на авто, поставки которых только ожидаются, но и на машины в наличии. При этом цены на еще не поступившие автомобили выросли на 5-6%».

В «Авилоне» прайс могут пересмотреть к концу апреля. Если рубль будет и дальше падать, то машины всех марок подорожают минимум на 5-7%, заявили “Ъ FM” в автомобильной группе. А вот китайские производители, которые официально представлены в России, уже переписали цены, отмечает президент Favorit Motors Владимир Попов:

«Если смотреть на ценники новых Chery Tiggo 7 и Chery Tiggo 7 Pro, они подорожали на 60 тыс. руб. Пока подъем не превышает 1,5%. Производители крайне осторожно себя ведут относительно увеличения стоимости. По дальнейшим контрактам на поставки на май и июнь от самых разных производителей повышение цен более существенное — и на 100 тыс. руб., и на 250 тыс. руб.».

Сейчас время китайского автопрома. За счет материнских компаний производители могут удерживать рост цен на фоне слабеющего рубля. А вот по европейским маркам прейскурант обновляется ежедневно, и даже если кто-то успел оплатить машину по курсу евро в 84 руб., как было на прошлой неделе, то таможенная пошлина устанавливается по нынешнему, а это уже почти 90 руб. И никаких скидок в автосалонах не будет. И это, кажется, не основная проблема теперь, отмечает вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр:

«Например, гарантия на китайский автомобиль составляет пять-семь лет, а у поступившего по параллельному импорту "европейца" подписана, например, некая дополнительная или базовая. Она не будет работать так, как прежде. Дилер не сможет устранить неисправность по нескольким причинам.

Многие нюансы по электронике будут списаны, например, на воздействие погодных условий. В договоре совершенно точно не будет никаких подробностей. Физически, например, поменять какой-то серьезный блок, который связан с VIN автомобиля, окажется невозможно, потому что он просто не приедет в Россию».

Раз новые машины стали еще дороже, возможно, пришло время присмотреться к рынку подержанных? Но и там умеют считать деньги, говорит гендиректор «Автодом Подписка» Максим Шишко:

«Частные лица видят растущий курс и думают, что они могут заработать больше. Часто люди продают свой автомобиль с пробегом и, может быть, хотят заказать какой-то привозной. А это уже цена в евро. Рынок новых машин в меньшей степени отреагировал на повышение курса, а на вторичном последние пару недель мы наблюдаем повышение цен на 10-15%».

Собеседники “Ъ FM” делятся: частники, которые гоняют машины из Европы, временно приостановили поставки и ждут стабильного рубля. Это значит, что автомобилей на рынке будет еще меньше. А дефицит всегда толкает цены вверх.

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