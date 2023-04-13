Volkswagen вырулил из-под ареста

Арбитражный суд Нижегородской области отменил арест долей Volkswagen и Skoda в ООО «Фольксваген Груп Рус». Таким образом, разблокированы все российские активы германского автоконцерна, на которые были наложены обеспечительные меры по иску группы ГАЗ. Структура Олега Дерипаски требует взыскать 15,6 млрд руб. убытков и отменить разрыв соглашения о контрактной сборке VW и Skoda на ГАЗе, а также возместить 28,4 млрд руб. за расторжение соглашения о поставках дизельных двигателей. На прошлой неделе Volkswagen добился снятия ареста с завода в Калуге, сделку по продаже которого рассмотрит правкомиссия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Арест долей Volkswagen и Skoda в ООО «Фольксваген Груп Рус» (ФГР), а также в российских лизинговых и финансовых структурах «Скания» и «Фольксваген Компоненты и сервисы» отменен Арбитражным судом Нижегородской области. Одновременно отменен запрет на регистрацию сделок с отчуждением, изменением и ликвидацией активов ФГР. Ходатайство концерна было рассмотрено 13 апреля.

Обеспечительные меры в отношении 28,05% Volkswagen, а также 16,8% и 55,14% Skoda и Volkswagen Finance Luxemburg соответственно в уставном капитале ФГР были наложены по иску ГАЗа о взыскании 15,6 млрд руб. убытка от разрыва соглашения о контрактной сборке VW и Skoda на нижегородском заводе группы ГАЗ, подписанного в августе 2022 года.

Договоренности о производстве германских автомобилей на площадке ГАЗа действовали до 2025 года, условиями сотрудничества после включения ГАЗа в SDN-список Минфина США в 2018-м были лицензии, которые продолжали выдаваться концерну. С началом боевых действий на Украине Минфин США не продлил отсрочку для ГАЗа, действовавшую до 25 июня 2022 года, однако сборка машин прекратилась еще в марте. По иску автозавода суд сначала арестовал все российские активы VW, а затем снял обеспечительные меры с завода автоконцерна в Калуге и другого имущества.

Юристы ответчика доказали, что исковые требования на 15,6 млрд руб. несоразмерны стоимости активов российской дочки Volkswagen в 47,5 млрд руб., а предприятие требует обслуживания для поддержания работоспособности.

13 апреля представитель Volkswagen Ирина Лихачева заявила суду об отсутствии у ГАЗа доказательств подготовки активов VW к продаже. При этом стоимость активов ФГР превышает 40 млрд руб., достаточных для удовлетворения требований истца, если суд примет решение в пользу ГАЗа. Госпожа Лихачева отметила, что сделку по продаже активов, согласно президентскому указу, должна одобрить правительственная комиссия по иностранным инвестициям. После разрыва соглашения о контрактной сборке по обоюдному согласию VW выплатил автозаводу часть компенсаций и продолжил обсуждать с ГАЗом дальнейшие шаги по урегулированию ситуации, добавила юрист.

При этом ГАЗ, по словам госпожи Лихачевой, ведет себя некорректно, публикуя в СМИ заявления рабочих, требующих компенсаций от ухода VW из России, и наносит тем самым репутационный ущерб германскому автоконцерну.

Представитель ГАЗа Денис Голубев, в свою очередь, подчеркнул, что информация о готовящейся продаже завода VW в Калуге широко освещается в ведущих деловых СМИ (по данным «Ъ», покупателем может стать автодилер «Авилон», на заводе будут выпускать машины Chery). При этом структура уставного капитала ФГР претерпела изменения, что может свидетельствовать о подготовке к реализации актива.

«На практике большинство компаний, уходящих с рынка, продаются с существенным дисконтом. Кредиторская задолженность ФГР превышает 37 млрд руб. Очевидно, что столь большой объем задолженности прямо будет влиять на стоимость компании»,— отметил господин Голубев. Он добавил, что расчеты при сделке могут пройти на уровне материнских компаний в валюте и «деньги в Россию не зайдут». Тогда у находящегося под санкциями ГАЗа возникнут сложности с взысканием ущерба в международных судах. Однако суд удовлетворил ходатайство VW, но включил Skoda и Volkswagen Finance Luxemburg в качестве соответчиков по иску ГАЗа.

Ранее ГАЗ также потребовал от Volkswagen возместить долг и убытки на 28,4 млрд руб. от расторжения соглашения на поставку дизельных двигателей и запчастей VW автозаводу. Договор заключен в июне 2017 года и действовал десять лет после продажи ГАЗом последнего автомобиля с германским мотором. Контракт считался продленным на неопределенный срок, если до 31 декабря 2021 года стороны не договорятся о продаже автозаводу производственной линии для локализации выпуска двигателей с 2024 года. При этом каждая сторона была вправе досрочно расторгнуть договор поставки, письменно уведомив партнера за два года, но не ранее 1 января 2022 года.

ГАЗ посчитал, что VW с 2021 года не исполнил обязательства по поставкам. Как следует из материалов дела, официальное письмо о прекращении производства «Фольксваген Груп Рус» направил ГАЗу 4 апреля 2022 года.

Основную сумму иска составляет упущенная выгода ГАЗа на 20,7 млрд руб. от невозможности произвести машины с немецкими двигателями. Еще 5,2 млрд руб. истец насчитал в виде убытков дистрибутору, организацию производства на автозаводе оценили в 2,4 млрд руб

В итоге в рамках этого иска ГАЗ также попросил арестовать доли Volkswagen и Skoda в «Фольксваген Груп Рус» и запретить УФНС по Калужской области любые регистрационные действия с уставным капиталом компании. Однако суд отказал истцу, решив, что арест для стимулирования исполнения обязательств контрагенту законом не предусмотрен.

Роман Рыскаль, Нижний Новгород