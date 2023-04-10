inDrive переехал в Казахстан

Международный сервис такси inDrive сменил юридический адрес. Компания передала основное российское юрлицо «Центр разработки программного обеспечения» в собственность казахстанской структуре «Индэлс», следует из данных «СПАРК-Интерфакс». По информации РБК, под таким названием сервис намерен работать в странах СНГ и сейчас активно ищет сотрудников. Особенность inDrive в том, что клиент договаривается о стоимости поездки напрямую с водителем. Почему компания решила дистанцироваться от России? И есть ли у отечественного бизнеса другие варианты, кроме как покинуть родину? Разбирался Владимир Расулов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Зима 2012 года, Якутск. За окном -40, службы такси решили резко взвинтить цены. Местные автомобилисты в ответ создали группу «ВКонтакте». Потенциальные пассажиры публиковали маршрут и желаемую стоимость поездки, а водители принимали заказы. Так и родилась идея нового сервиса такси, вспоминал основатель проекта Арсен Томский, выступая в минувшем январе в Казахском национальном университете:

«Люди могли сказать, мол, я хочу уехать из точки А в точку Б и я дам такую-то сумму — потом шел торг. И внезапно это взлетело. Службы такси стали потихоньку загибаться из-за этого. Я увидел, что идет некий социальный феномен и решил запустить по такой же схеме стартап».

Стартап сначала назвали inDriver. За 10 лет он перерос в высокотехнологичную компанию со штаб-квартирой в Калифорнии и вышел на рынок 47-ми стран. ИнДрайвер стал самым быстрорастущим в мире онлайн-сервисом для заказа поездок и вошёл в топ-3 крупнейших райдшеринговых проектов. Он также оказывает услуги курьерских и грузовых перевозок.

А в 2022 году компания провела ребрендинг и стала группой компаний inDrive. При этом к весне 2022-го на Россию приходилось только 7% от всего объема поездок через сервис. На родине InDrive все же останется, просто он затаился, говорит председатель Общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова:

«Насколько мне известно, мобильное приложение inDrive продолжает работать. В Москве люди привыкли знать цену заранее. Водителей много — в любую точку подъезжают за пять минут. Второй момент, который связан с тем, что он не активничает, это закон, принятый в конце 2022 года, об ответственности компаний за перевозку, за исполнителя. Сам алгоритм работы компании уникален и не совсем вписывается в эти пределы ответственности».

Официально inDrive не объявлял, что прекращает работу в России. При этом руководство компании неоднократно говорило, что релоцировало в Казахстан примерно тысячу сотрудников. Другая международная структура с российскими корнями — «Фридом Финанс» — в феврале этого года закрыла сделку по продаже отечественных активов, после того как основатель инвестхолдинга Тимур Турлов в 2022-м отказался от гражданства России. Миллиардер тогда говорил, что рассчитывает расширить присутствие компании на глобальном рынке. Та же логика может быть и в случае с сервисом inDrive. Иначе бизнес рискует больше потерять, чем обрести, считает партнер юридической группы GRM Сергей Новиков:

«Мы говорим о доле всего лишь 7%. Компания совершенно спокойно могла ей рискнуть, чтобы получить определенную гарантию развития в будущем. Финансовые потоки наиболее подвержены санкционному давлению и контролю. Что касается "Фридом Финанс", совершенно очевидно, компании нужно было как-то перестраивать свою структуру взаимоотношений с юрисдикциями для того, чтобы в дальнейшем выживать».

Финансовые показатели и структура акционеров inDrive не раскрываются. Последнюю оценку стоимости компании в январе озвучил основатель Арсен Томский. На слайде его презентации красовалась сумма более $2 млрд.

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Александр Рассохин