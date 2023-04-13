Omoda выведет на российский рынок марку Jaecoo

Компания Omoda представит на российском рынке новый бренд — до конца 2023 года в России дебютирует марка Jaecoo.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Omoda Фото: Omoda

Марка Jaecoo будет представлена в рамках международного автосалона в Шанхае в 2023 году. Бренд станет частью существующей марки Omoda. В России автомобили Jaecoo появятся до конца 2023 года.

Ожидается, что автомобили Jaecoo будут представлены в 120 шоу-румах — в 100 совместных дилерских центрах Omoda и Jaecoo и 20 самостоятельных автосалонах Jaecoo. Модельную линейку составят два автомобиля, премьера которых состоится в Шанхае.

Напомним, Omoda является суббрендом марки Chery, в линейке которой также представлены и другие автомобильные бренды.

Максим Вершинин

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