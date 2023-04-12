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Коммерсантъ FM
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Из кустарщины в индустрию

Дмитрий Гронский — об идее наладить восстановление б/у-автозапчастей

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает, как в России предлагается создать целую отрасль «промышленного восстановления отработанных автомобильных компонентов».

На днях на имя председателя правительства России Михаила Мишустина было отправлено письмо от депутатов целых четырех комитетов Госдумы. В нем ни много ни мало речь идет о развитии в стране целой новой индустрии — «промышленного восстановления отработанных автомобильных компонентов». Именно она, по мнению авторов письма, должна способствовать «спасению автомобилей от массового выхода из строя на фоне антироссийских санкций».

Поддерживает эту инициативу и Российский союз автостраховщиков. За последние месяцы доля восстановительного ремонта по ОСАГО упала до 5%: его не успевают осуществлять из-за увеличенных сроков поставок, а комплектующие некоторых марок и вовсе больше не привозятся в РФ. Станции техобслуживания теперь не гарантируют страховщикам выполнение ремонта в законодательно установленные 30 календарных дней.

Собственно, бизнес по восстановлению самых разных автомобильных деталей в стране давно уже существует. Если вы искали запчасть по объявлениям, то наверняка натыкались не только на «новые оригинальные», «аналоги», но и на «восстановленные». Так вот, авторы письма предлагают эту кустарщину превратить в индустрию. Ведь сегодня, как они утверждают, в стране «десятки, если не сотни компаний производят разного качества ремонт и восстановление коробок передач, карданных валов, суппортов, генераторов, стартеров и других комплектующих», а, значит, «логичным будет создать производственные кластеры по восстановлению бывших в употреблении деталей в крупных регионах, где несколько предприятий на одной площадке смогут обмениваться специалистами, опытом и всячески взаимодействовать для покрытия потребностей станций техобслуживания в округе».

От себя я бы добавил, что в контексте этих предложений имеет смысл изучить опыт советских лет, когда тоже, правда, по иным причинам, был дефицит запчастей, и издавались тонны специальной литературы, в которой рассказывалось, как наварить новый протектор на шинах, а отверстие в канистре заделать, ввернув в него саморез, обернутый намыленной ниткой.

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