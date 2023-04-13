«Москвич» стремится к отечественному

Завод «Москвич» пообещал представить полностью российский электромобиль через два года. Собеседники “Ъ FM” назвали такие планы слишком амбициозными. По словам гендиректора предприятия Дмитрия Пронина, разрабатывать машину будут на собственной платформе. Электродвигатель, батареи и редуктор обещают сделать отечественными. Завод стремится к 100% локализации компонентов, подчеркнул Пронин. С чем возникнут сложности? И насколько это экономически целесообразно? Расскажет Елена Иванова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Электрический «Москвич» выходит с конвейера столичного завода с конца 2022 года. Пока это копия китайского JAC, правда, на отечественный электромобиль поставили более мощный двигатель и емкую батарею, его заявленный запас хода — 410 км. Силовую установку и аккумуляторы, кстати, тоже изготовили азиатские партнеры. К 2025 году эти компоненты обещают полностью локализовать, какие у них будут характеристики пока неизвестно. План выглядит слишком амбициозным, но не безосновательно, отметил руководитель проекта «Автомаркетолог» Олег Мосеев:

«2025 год, конечно, выглядит очень уж оптимистично. Помимо того, что надо создать электродвигатель и батареи, неплохо иметь собственную платформу. Хотя определенные заделы уже есть на территории технополиса, который располагается рядом с заводом "Москвич". Есть компания, которая производит электродвигатели. Мы еще недавно рассуждали об отсутствии полностью российской системы ABS, а сейчас идут ее испытания для АвтоВАЗа».

Заммэра столицы Максим Ликсутов говорил журналистам, что у завода нет цели сделать все компоненты «Москвича» на 100% российскими. Это почти невыполнимая задача, соглашаются собеседники “Ъ FM”. Даже китайские производители закупают некоторые технологии в Корее или Японии. А их объем рынка превосходит российский. Скорее всего, сделать отечественный электрокар без помощи азиатских компаний не получится, предполагает партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто:

«Собственную технологическую базу "Москвич", понятное дело, себе не сделает. Для этого опять же нужны какие-то технологические партнеры. Можно предположить, что это окажется некая китайская компания, с которой уже к тому времени будут налажены все связи, у которой есть опыт создания такого автомобиля. Стопроцентная локализация в принципе невозможна, это абсурд. Такой не существует ни в одной стране мира, кроме, может быть, Ирана, и то они просто дорабатывают какие-то лицензии».

Кроме того, собеседники “Ъ FM” сомневаются в экономической целесообразности локализации «Москвича». В этом вопросе важен масштаб, а пока с конвейера сходит не больше 10 тыс. электрокаров, таков план завода на нынешний год. Скорее всего, компоненты, созданные для «Москвича», будут использовать и другие производители, считает гендиректор агентства Vector Market Research Дмитрий Чумаков:

«Зачастую на автомобилях разных марок используются похожие элементы и детали. Электродвигатели, аккумуляторные батареи, многое может находить применение у производителей машин и техники разных сегментов.

Экономический эффект от максимально высокого уровня локализации достигается по истечении определенного времени, когда модель уже производят в достаточно больших объемах».

Власти Москвы уверяют, что видят спрос на электрокары, в перспективе они выгоднее, чем машины с двигателем внутреннего сгорания. Правда, продажи «Москвича 3е» пока скромные — за декабрь и январь было продано всего пять машин.

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