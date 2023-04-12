Самосвалы спешат на стройку

Российский рынок грузовиков в первом квартале вырос более чем на 20%. Лидерство сохраняет КамАЗ, но его доля снизилась с 40% до 25%. Остальные места в топ-5 заняли марки из Китая, они же лидируют по спросу на «Авито Авто». Дилеры говорят, что продажи грузовиков из КНР подогревает рост курса юаня — запасы по старым ценам уже законтрактованы. По стоимости отечественные грузовики выигрывают, но участники рынка говорят о недостаточном объеме их предложения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

По данным «Автостата», в первом квартале продажи грузовиков в РФ выросли год к году на 20,9%, до 26,7 тыс. машин. В марте по сравнению с низкой базой первого месяца после начала военных действий на Украине рынок и вовсе увеличился на 51,3%, до 11,3 тыс. штук. Лидером остается КамАЗ, занявший 25% рынка по итогам января—марта, но его доля годом ранее составляла 40,3%.

Вместе с сокращением доли КамАЗа растет влияние китайских марок.

Так, 15,2% продаж приходится на Sitrak, который годом ранее не был представлен на рынке, еще 13,5% у Shacman, у FAW — 8,9%, Howo — 6,8%.

По сравнению с концом 2022 года, по данным «Авито Авто», спрос на новые грузовики вырос на 2,4%, на подержанные — на 5,2. Средняя цена машин с пробегом в январе—марте составила 1,7 млн руб., новых — 9,2 млн руб. В последнем сегменте наибольший спрос пришелся на модели китайского производства: в топ-5 вошли сразу три модели из КНР.

44,4% составила доля китайских грузовиков в продажах в РФ в первом квартале 2023 года, по данным «Автостата».

Гендиректор «Автоспеццентр Котляковка» (комтранс) Илья Молчанов отмечает, что в первом квартале из-за большого числа выходных дней фиксировался традиционно низкий уровень спроса. «В этом году за счет отсутствия на рынке европейских марок и их замещения китайскими добавилось влияние китайского нового года. В итоге большая часть отгрузок, которая происходила в январе—марте,— это сделки, закрытые еще в 2022 году»,— поясняет он. При этом сейчас спрос на технику растет, говорит господин Молчанов: «На фоне роста курса юаня техника, которая покупалась по более низкому курсу, расхватывается». Наибольшим спросом пользуются магистральные тягачи с колесной формулой 4х2, добавляет он, и самосвалы (8х4 и 6х4), которые традиционно нужны весной к началу работы карьеров.

Спрос на самосвалы наблюдают и на «Авито Авто». Чаще всего на сервисе в первом квартале запрашивали контакты продавцов по модели Shacman (Shaanxi) X3000 — на нее пришлось 12% от общего спроса на новые грузовики. Модели отечественного КамАЗа занимают вторую и третью строчки. Shacman X3000 в среднем обойдется в 9,5 млн руб., КамАЗ 43 118 — в 10,1 млн руб., КамАЗ 65 115 — 8,7 млн руб. Также активным спросом среди новых предложений пользовались самосвалы FAW CA3310 (2,8% запросов контактов) и Howo T5G 8х4 (2,7%) со средними ценами в 8,2 млн и 9,8 млн руб. соответственно. Также в топе Sitrak C7H и Howo HW76 (тягач или самосвал). Отметим, эти же модели входят в топ продаж по данным «Автостата». На китайские марки приходилось почти 80% рынка самосвалов, 64,1% сегмента седельных тягачей и 58,1% строительной техники, оценивали в НАПИ по итогам января—февраля.

В ЛК «Европлан» говорят, что спрос на грузовую технику продолжает оставаться стабильным, незначительно превышая показатели прошлого года, но заметно лучше итогов первого квартала 2021 года.

«При этом, несмотря на запущенную программу льготного лизинга, которая предполагала приобретение с субсидией новых машин, выдачи грузовиков с пробегом в первом квартале 2023 года выросли на 56% по сравнению с первым кварталом 2021 года, а вот выдачи новой техники — всего на 21%»,— отмечают там. В лизингодателе добавляют: «КамАЗ остается лидером по объему продаж, что связано с сохранением доступной цены, но китайские грузовики вплотную подошли к нему». Как писал “Ъ” 11 апреля, сейчас средства на льготный лизинг исчерпаны и правительство обсуждает перезапуск программы для грузовиков.

Гендиректор ООО «Завод КДМ» (занимается выпуском коммунальной техники) Ольга Соловьева отмечает, что спрос на грузовики в первом квартале 2023 года был очень высокий, поскольку начинается строительный сезон. Компания увеличила продажи дорожной и коммунальной техники на базе отечественных и китайских шасси на 20%. Основные причины — строительство новых дорог в новых регионах, уход с рынка европейских машин и сложности с их обслуживанием. 55% шасси, на которых предприятие сейчас выпускает технику,— КамАЗ, 28% шасси — МАЗ, 17% — китайских брендов. «Мы отмечаем рост популярности грузовиков МАЗ»,— говорит госпожа Соловьева.

Сложностей с доступностью техники по импорту нет, вопрос только времени поставки, говорит Илья Молчанов. В то же время ряд источников “Ъ” на рынке отмечает, что у российских марок доступность действительно хуже, что и ведет к сокращению доли. В КамАЗе ранее говорили, что статистика продаж не отражает «поставки федеральным заказчикам и на новые территории».

Ольга Никитина