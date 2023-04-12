Внедорожник Tank 500 вышел на российский рынок

Компания Great Wall начала продажу внедорожника Tank 500 на российском рынке.

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Автомобиль оснащен 299-сильным 3-литровым бензиновым турбомотором V6, который сочетается с 9-ступенчатой автоматической коробкой передач. Модель получила полный привод c понижающей передачей, блокировками заднего и переднего межколесных дифференциалов, а также широкий перечень электронных ассистентов водителя.

В России модель будет представлена в двух комплектациях — Adventure и Premium — стоимость 5 млн руб. и 5,6 млн руб. соответственно. Отличаться внедорожники станут только уровнем оснащения. Для Tank 500 заявлены трехзонный климат-контроль и система контроля качества воздуха с фильтром мелких частиц, система активного шумоподавления, адаптивный круиз-контроль и другое оборудование.

Предзаказы на Tank 500 открыты с 12 апреля в фирменном мобильном приложении. Напомним, ранее Great Wall представил на российском рынке компактный внедорожник Tank 300.

Максим Вершинин

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