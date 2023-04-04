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Коммерсантъ FM
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Володин обвинил США в создании террористического государства в центре Европы

Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что поддержка украинской власти США и Евросоюзом «привела к созданию в центре Европы террористического государства». Он отметил, что военкор Владлен Татарский погиб «в результате теракта, совершенного преступным киевским режимом».

Вячеслав Володин

Вячеслав Володин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Вячеслав Володин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Политик напомнил об убийстве Дарьи Дугиной, а также о «ряде терактов», предотвращенных ФСБ, в отношении журналистов Владимира Соловьева, Маргариты Симоньян, Дмитрия Киселева, Ольги Скабеевой, Евгения Попова, Тиграна Кеосаяна, Константина Малофеева.

«Киевский режим пытается запугать и уничтожить тех, кто говорит правду. Кровь погибших и раненых на руках Байдена, Макрона, Шольца и других глав государств, поддерживающих режим Зеленского»,— убежден Вячеслав Володин.

Чем известен погибший военкор Владлен Татарский

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Владлен Татарский погиб в результате взрыва 2 апреля в кафе в Санкт-Петербурге, где он выступал с лекцией. Ранения получил 31 человек, из них восемь находятся в тяжелом состоянии. Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство общеопасным способом), позднее его переквалифицировали в теракт (ст. 205 УК РФ). В рамках дела задержали Дарью Трепову, принесшую на встречу статуэтку, в которой находилось взрывчатое вещество.

Подробности — в материале «Ъ» «Убийство военкора подняли до теракта».

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