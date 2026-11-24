Конфликт между США и Ираном продолжается с конца февраля. В первый день войны Соединенные Штаты и Израиль нанесли удар по резиденции верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Вместе с ним погибли члены его семьи и несколько высокопоставленных чиновников.