NBC: США допускают новые удары по Ирану с целью убийства руководства страны
Власти США рассматривают возможность нанесения новых ударов по Ирану, сообщает NBC News со ссылкой на источники. По информации телеканала, целью может стать политическое руководство страны.
Собеседники телеканала сообщили, что мнения чиновников из администрации президента США разделились. Сторонники ударов по лидерам Ирана считают, что такой сценарий позволит Дональду Трампу завершить конфликт. Противники предупреждают, что в случае гибели руководства Ирана позиция Тегерана может ужесточиться, а процесс мирных переговоров будет подорван.
Военное руководство США опасается, что атаки на лидеров Ирана могут привести к рискам безопасности для американских чиновников. По словам источников, Дональд Трамп окончательного решения пока не принял.
Конфликт между США и Ираном продолжается с конца февраля. В первый день войны Соединенные Штаты и Израиль нанесли удар по резиденции верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Вместе с ним погибли члены его семьи и несколько высокопоставленных чиновников.