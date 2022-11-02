Убийство Дарьи Дугиной стало международным

Басманный райсуд Москвы заочно арестовал гражданку Украины Наталью Вовк. СКР и ФСБ считают ее исполнителем убийства журналиста и политолога Дарьи Дугиной. Сразу же после совершения преступления Наталья Вовк покинула Россию, перебравшись в Эстонию. В ближайшее время следствие планирует выйти в суд с аналогичным ходатайством об аресте и в отношении ее сообщника Богдана Цыганенко, который, по версии силовиков, собирал сработавшее в машине госпожи Дугиной взрывное устройство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ФСБ РФ Фото: ФСБ РФ

Рассмотрение ходатайства ГСУ СКР о заочном аресте гражданки Украины Натальи Вовк оказалось весьма скоротечным, а итог — вполне предсказуемым. Приведя стандартные в таких случаях доводы в пользу ареста, следователь попросил отправить обвиняемую в умышленном убийстве, совершенном общеопасным способом (ч. 2 ст. 105 УК), Вовк в СИЗО на два месяца с момента экстрадиции либо с момента ее задержания на территории России. Защита объявленной 28 сентября в международный розыск женщины заявила суду, что «сведений об извещении ее подзащитной о возбуждении уголовного дела и о предъявлении ей обвинения суду не представлено». В связи с этим ее представитель сделал вывод о том, что ходатайство следователем заявлено преждевременно и удовлетворению не подлежит. Впрочем, оснований согласиться с доводами адвоката Натальи Вовк судья Евгения Николаева не нашла. После заочного ареста госпожа Вовк должна быть объявлена в розыск по линии Интерпола.

Убийство 29-летней Дарьи Дугиной, дочери известного философа и политолога Александра Дугина, было раскрыто ФСБ в рекордно короткие сроки — через три дня после совершения преступления. Автомобиль Toyota Land Cruiser Prado, на котором ехала журналист и политолог, был взорван вечером 20 августа в районе поселка Большие Вяземы Московской области. От множественных минно-взрывных травм журналистка погибла на месте. ФСБ установила, что убийство было «подготовлено и совершено украинскими спецслужбами» (СБУ), а его непосредственным исполнителем являлась гражданка Украины 43-летняя Наталья Вовк, ранее носившая фамилию Шабан.

23 июля 2022 года вместе с 12-летней дочерью Софьей она приехала в Россию на автомобиле Mini Cooper с номером ДНР — Е982ХН DPR. Однако, как потом выяснилось, в том числе с помощью системы «Поток» (автоматическая система фиксации автотранспортных средств и нарушений ПДД), в Москве на ее машине появились уже казахские номера — 172AJD02. При этом подозреваемая, по данным спецслужбы, снимала квартиру в подъезде того же дома, где жила Дарья Дугина.

Все это время, считают в ФСБ и СКР, Наталья Вовк следила за журналисткой Дугиной, выясняя круг ее знакомств, интересы, распорядок дня и проч.

20 августа Дарья Дугина и ее отец Александр Дугин в качестве почетных гостей отправились на фестиваль «Традиция» в Подмосковье. Причем на внедорожнике Toyota туда приехал якобы господин Дугин. Там же в это время оказалась и Наталья Вовк. Таким образом, изначальная версия о том, что устранить СБУ хотела именно госпожу Дугину, а не ее отца, выглядит не слишком убедительной. Ведь и возвращаться в Москву на заминированном автомобиле с фестиваля планировал именно Александр Дугин. Однако в самый последний момент он решил ехать вместе со своим товарищем на его машине, передав ключи от Toyota своей дочери.

Экспертиза установила, что под днищем иномарки сработало безоболочное взрывное устройство, эквивалентное по мощности 300–400 г тротила. По версии следствия, в действие бомбу дистанционным способом привела, вероятнее всего, Наталья Вовк, чей Mini Cooper, как зафиксировали дорожные видеокамеры, следовал за внедорожником жертв. Она же, по версии следствия, и установила бомбу под днище внедорожника на автостоянке.

Задержать предполагаемого исполнителя по горячим следам не удалось. Наталья Вовк, в очередной раз сменив номера на своей машине (теперь на украинские AH7771IP), уже 21 августа выехала в Эстонию через Псковскую область.

О разыскиваемой Вовк известно, что она из Мариуполя, работала администратором в местном футбольном клубе, а затем, судя по опубликованному в интернете удостоверению, вступила в полк «Азов», который в этом году по иску Генпрокуратуры был признан Верховным судом террористической организацией и запрещен в России.

По всей видимости, уже в ближайшее время в суд поступит ходатайство о заочном аресте предполагаемого сообщника Натальи Вовк — 43-летнего гражданина Украины Богдана Цыганенко. В ФСБ установили, что он не только предоставил своей подельнице фальшивые автомобильные номера и казахские документы, но и вместе с ней собрал бомбу в гараже, который она арендовала неподалеку от проспекта Вернадского.

Олег Рубникович