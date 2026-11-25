В течение месяца правительство объявит основные принципы отбора. После этого начнется подготовка в четырех префектурах — Хоккайдо, Айти, Осака и Фукуока. Они соответствуют требованиям, таким как численность населения и объемы экономики. После присвоения городу статуса «вторичной столицы» будут проведены консультации с губернаторами префектур, и примерно в апреле 2028 года будут разработаны планы транспортных сетей и прочей инфраструктуры для каждого города.