Япония планирует создать несколько дублирующих столиц
Правительство Японии обнародовало детали базового подхода к определению «вторичных столиц». Такие города с весны 2028 года должны взять на себя функции резервного города для управления страной, сообщает газета Yomiuri.
План предусматривает прием заявок от городов с июня 2027 года, затем одновременное определение нескольких победителей осенью и начало их работы в новом режиме примерно в апреле 2028 года.
В течение месяца правительство объявит основные принципы отбора. После этого начнется подготовка в четырех префектурах — Хоккайдо, Айти, Осака и Фукуока. Они соответствуют требованиям, таким как численность населения и объемы экономики. После присвоения городу статуса «вторичной столицы» будут проведены консультации с губернаторами префектур, и примерно в апреле 2028 года будут разработаны планы транспортных сетей и прочей инфраструктуры для каждого города.
В плане уточняется, что цель состоит не в постоянном делегировании столичных функций, что ранее предлагалось правительством. К ожидаемым функциям вторичного центра в базовой концепции отнесены замена Токио в случае крупной катастрофы, проведение регуляторных реформ и налоговых мер и генерация экономического роста. Такие города призваны «выполнять ключевую функцию в формировании многополярной децентрализованной экономической зоны».