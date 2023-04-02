СКР завел дело об убийстве в связи с гибелью Владлена Татарского в петербургском кафе

Главным следственным управлением Следственного комитета РФ (СКР) по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство») по факту взрыва в кафе Street Food Bar №1, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский и были ранены 19 человек.

«По факту убийства общеопасным способом возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ»,— говорится в сообщении СКР.

Взрывное устройство, сработавшее в кафе, было спрятано в статуэтку, которую военкору подарила поклонница, сообщил источник «РИА Новости» в правоохранительных органах. По данным источника агентства, статуэтку осматривали перед передачей, а девушка, которая ее принесла, была знакома с Владленом Татарским. По информации ТАСС, мощность взрывного устройства составила более 200 г тротила.

Организатор встречи, на которой выступал с лекцией о профессии военкора Владлен Татарский, дискуссионный клуб «Кибер Фронт Z» сообщил, что меры безопасности в кафе соблюдались, однако их оказалось недостаточно. По выходным клуб регулярно проводил в этом кафе встречи.

Бизнесмен Евгений Пригожин говорил в июле 2022 года, что Street Food Bar №1 принадлежит его компании «Конкорд». Раньше на месте кафе был его ресторан «Русский китч», а недалеко от кафе расположен отель бизнесмена Trezzini Palace.

Анастасия Ларина