После взрыва в пятиэтажке на Алтае пропала женщина
После взрыва газа в пятиэтажном доме в селе Кулунда Алтайского края до сих пор неизвестно местонахождение одной жительницы, сообщил Центр управления регионом. Разбор завалов продолжается.
В центре также сообщили регионом, что из-за взрыва газа полностью разрушены четыре квартиры. Еще восемь квартир повреждены частично.
Разбор завалов ведет 191 человек. Привлечены 50 единиц техники.
Взрыв газа в многоквартирном доме в селе Кулунда произошел утром 24 ноября. Один человек погиб, еще 14 пострадали. Днем 24 ноября Центр управления регионом сообщал, что под завалами могут находиться два человека.