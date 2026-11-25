Россиянин признал, что в период между мартом 2022 года и апрелем 2023 года он руководил незаконной сетью закупок, которая экспортировала американские электронные компоненты. Одной из целей схемы была отправка электронных компонентов двойного назначения в Россию, в том числе через базирующиеся в Гонконге компании. В сообщении Минюста США указано, что Александр Суворов и связанные с ним компании перевели американским фирмам более $70 тыс. за электронные компоненты.