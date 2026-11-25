Россиянин Суворов признал вину в нарушении экспортного контроля США
Россиянин Александр Суворов, который в октябре был арестован в Швеции и экстрадирован в США, признал вину в сговоре с целью нарушения закона об экспортном контроле. По версии властей США, Суворов поставлял электронные компоненты двойного назначения в Россию.
«Александр Суворов, 52-летний гражданин России, прежде проживавший в Швеции, признал себя виновным в сговоре с целью нарушения закона о реформе экспортного контроля»,— написано в сообщении на сайте Минюста США.
Россиянин признал, что в период между мартом 2022 года и апрелем 2023 года он руководил незаконной сетью закупок, которая экспортировала американские электронные компоненты. Одной из целей схемы была отправка электронных компонентов двойного назначения в Россию, в том числе через базирующиеся в Гонконге компании. В сообщении Минюста США указано, что Александр Суворов и связанные с ним компании перевели американским фирмам более $70 тыс. за электронные компоненты.
Суд огласит приговор Суворову 29 марта 2027 года. Россиянину грозит до 20 лет лишения свободы, штраф до $1 млн и до трех лет надзора после освобождения.