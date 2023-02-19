Покушению добавили терроризма

Как стало известно “Ъ”, следователи СКР расширили список обвинений фигурантам уголовного дела о подготовке покушения на телеведущего Владимира Соловьева. Если изначально речь шла только о воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналиста, трансформировавшемся в попытку организовать физическое устранение из-за его политических взглядов, то теперь обвинение содержит статьи УК РФ об участии в террористической организации и еще целом ряде менее тяжких преступлений. Отметим, что дело ведет управление ГСУ СКР по расследованию военных преступлений, геноцида и реабилитации нацизма. Впрочем, как минимум один из обвиняемых может избежать ответственности, поскольку страдает параноидной шизофренией и уже оказывался вместо колонии в психлечебнице, а на свободе он должен был находиться под постоянным наблюдением психиатров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Защите Андрея Пронского не удалось добиться освобождения его из СИЗО под предлогом заболевания

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Защите Андрея Пронского не удалось добиться освобождения его из СИЗО под предлогом заболевания

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

О том, что новые обвинения сразу по нескольким статьям УК РФ были предъявлены участникам несостоявшегося покушения на Владимира Соловьева, стало известно после того, как следователи обратились в суд с ходатайством об очередном продлении сроков содержания под стражей обвиняемых.

Как сообщал “Ъ”, изначально расследование было начато ГСУ СКР по редко встречающейся на практике статье о воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналиста, соединенном с насилием над ним или его близкими либо с повреждением или уничтожением их имущества, а равно с угрозой применения такого насилия (ч. 3 ст. 144 УК РФ).

Это было сделано после того, как в адрес телеведущего начали поступать угрозы. Менее чем через месяц было решено, что угрозы господину Соловьеву из-за его высказываний по поводу событий и спецоперации на Украине являются не пустыми обещаниями и готовится подрыв его автомобиля. Господин Соловьев был взят под охрану, а следователи возбудили дело о приготовлении организованной группой убийства лица или его близких в связи с осуществлением им служебной деятельности или выполнением общественного долга общеопасным способом из корыстных побуждений или по найму (ч. 1 ст. 30, а также п. «б», п. «ж», п. «з» и п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Почти сразу в деле появились фигуранты и последовали аресты в Басманном суде Москвы. Как рассказывал “Ъ”, в течение нескольких дней были взяты под стражу Андрей Пронский, Владимир Степанов, Максим Дружинин, Василий Стрижаков, Владимир Беляков и Андрей Волков, которые якобы являлись последователями запрещенной на территории РФ террористической группы National Socialism / White Power («Национал-социализм / Белая сила, власть»). Некоторые из них ранее имели проблемы с законом и были судимы, почти все числились холостыми и неработающими, только у одного имелась запись о трудоустройстве маляром. При этом двое имели инвалидности — первой и второй групп, а рассматривать ходатайство об аресте Владимира Степанова, выпрыгнувшего при задержании из окна и сломавшего ноги, пришлось на отдельном судебном заседании.

Между тем один из обвиняемых, Андрей Пронский, в свое время уже попадал под следствие по делу об умышленном убийстве, но врачи поставили ему диагноз «шизофрения параноидная, непрерывный тип течения», а Красногорский горсуд Мособласти в 2016 году отправил на принудительное лечение в психиатрический стационар специализированного типа. Там он пробыл до января 2021 года, когда Чеховский суд постановил по решению комиссии врачей освободить его под амбулаторное принудительное лечение и наблюдение врача-психиатра. Однако уже в июне того же года молодого человека задержала полиция за участие в массовой драке на севере Москвы, и с санкции Головинского суда он оказался под домашним арестом. Но, видимо, он продолжал каким-то образом общаться с единомышленниками.

Защита Андрея Пронского пыталась обжаловать его заключение в СИЗО, попросив либо избрать любую другую меру пресечения, не связанную с лишением свободы, либо направить клиента в специализированное лечебное учреждение. Защитники напирали на то обстоятельство, что он страдает психическим заболеванием, препятствующим его содержанию под стражей, и вообще «не может осознавать фактический характер своих действий и руководить ими». Однако суды первой и апелляционной инстанций решили, что оснований как для освобождения Андрея Пронского, так и для его «направления в специализированное лечебное учреждение на досудебной стадии уголовного процесса» нет. Недавно, кстати, стало известно, что Тимирязевский райсуд столицы все же решил применить к Андрею Пронскому «принудительные меры медицинского характера» как к невменяемому. Однако, как пояснил “Ъ” его адвокат, это решение было вынесено по его предыдущему делу. Обсуждать «дело Соловьева» защитник категорически отказался. Впрочем, с учетом предыдущих решений судов, в том числе о продлении молодому человеку сроков принудительного амбулаторного лечения, можно предположить, что и в этот раз вместо колонии (если приговор будет обвинительным) его могут отправить в психиатрический стационар.

Тем временем арестантам, к которым минувшим летом присоединился еще один предполагаемый участник подготовки покушения на Владимира Соловьева — Тимофей Мокий, помимо обвинения по ст. 105 УК РФ вменили также участие в террористической организации (ч. 2 ст. 205.5. УК РФ), хранение и изготовление оружия и взрывных устройств (ч. 4 ст. 222, ч. 4 ст. 222.1, ч. 3 ст. 223 УК РФ), а также ряд эпизодов уничтожения и повреждения имущества (ст. 167 УК РФ).

В двух последних пунктах обвинения речь идет о найденных у фигурантов при обысках «коктейлях Молотова» и огнестрельном оружии, а также об их участии в поджогах различных административных и служебных зданий и автомобилей. По версии следствия, таким образом они высказывались против спецоперации на Украине. Между тем только по ст. 205.5 УК РФ им грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.

Следователи управления по расследованию военных преступлений, геноцида и реабилитации нацизма ГСУ СКР, которым поручено это уголовное дело, отмечали, что обвиняемый Мокий «является непосредственным связующим звеном с заказчиками убийства». В частности, по материалам дела, у него были найдены и изъяты «паспорта граждан Украины с фотографиями участников организованной группы под недействительными персональными данными».

Сейчас сроки ареста фигурантов дела и предварительного следствия ограничены концом марта, однако, учитывая сложность дела, они, скорее всего, будет продлены Мосгорсудом и руководством СКР до предельных полутора лет.

Адвокаты арестованных, с которыми удалось пообщаться “Ъ”, сообщили, что сейчас, по их данным, идут обычные следственные действия, а о возможных сроках завершения расследования их никто не уведомлял. От комментариев по сути предъявленных фигурантам обвинений они воздержались.

Сергей Сергеев