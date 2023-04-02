МВД подтвердило гибель Владлена Татарского при взрыве в кафе в Санкт-Петербурге

Военный корреспондент Владлен Татарский погиб при взрыве в кафе Street Food Bar №1 на Университетской набережной в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в пресс-центре МВД. Владлен Татарский выступал в кафе с лекцией о том, как «вести репортажи из горячих точек» и «что такое быть военкором».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кафе Street Food Bar №1 после взрыва

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Кафе Street Food Bar №1 после взрыва

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

«В полицию Василеостровского района поступила информация о том, что в кафе на Университетской набережной, дом 25 произошел взрыв. В результате инцидента один человек погиб, им оказался военный корреспондент Владлен Татарский. 16 человек пострадали, их осматривают медицинские работники»,— сообщили в МВД.

Взорвавшееся устройство было начинено поражающими элементами и спрятано в статуэтку, которую одна из участниц подарила Владлену Татарскому, выступавшему с лекцией в кафе, сообщили источники «РИА Новости». По данным ТАСС, мощность устройства составила более 200 г тротила.

Прокуратура Василеостровского района Санкт-Петербурга организовала проверку. На место происшествия для координации действий экстренных служб и правоохранительных органов приехал прокурор Санкт-Петербурга Виктор Мельник.

Вечер был организован дискуссионным клубом «Кибер Фронт Z». По выходным клуб регулярно проводил в этом кафе встречи. В июле 2022 года бизнесмен Евгений Пригожин говорил, что Street Food Bar №1 принадлежит его компании «Конкорд». Раньше на месте кафе был ресторан Евгения Пригожина «Русский китч». Рядом расположен его отель Trezzini Palace.

Анастасия Ларина, Екатерина Рязанова, Андрей Кучеров, Санкт-Петербург