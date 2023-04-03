СКР переквалифицировал дело об убийстве Владлена Татарского на теракт

Следственный комитет РФ (СКР) переквалифицировал со ст. 105 («Убийство») на ст. 205 («Теракт») уголовное дело, возбужденное по факту взрыва в кафе Санкт-Петербурга. Жертвой взрыва стал военкор Владлен Татарский, пострадали 32 человека.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Стихийный мемориал на месте гибели Владлена Татарского

Фото: Татьяна Горд, Коммерсантъ Стихийный мемориал на месте гибели Владлена Татарского

Фото: Татьяна Горд, Коммерсантъ

Изначально дело было возбуждено по ч. 2 ст. 105 УК РФ. Сейчас квалификация изменена — ч. 3 ст. 205 УК РФ. «У следствия имеются данные, что планирование и организация совершенного преступления осуществлялись с территории Украины»,— говорится в пресс-релизе СКР.

По подозрению в совершении преступления задержана гражданка России Дарья Трепова. С ней проводятся следственные действия. По данным следствия, задержанная придерживается «оппозиционных взглядов, является сторонницей Фонда борьбы с коррупцией» (признан экстремистским, запрещен в РФ, ликвидирован).

2 апреля в кафе Street Food Bar №1 на Университетской набережной Санкт-Петербурга проходило мероприятие с участием Владлена Татарского. По предварительным данным, Дарья Трепова подарила военкору статуэтку, начиненную взрывным устройством, которое привели в действие дистанционно через несколько минут после вручения.

Подробнее о Дарье Треповой — в материале «Ъ» «Смертельный бюст слепили из пластита».