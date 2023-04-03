После взрыва в кафе в Санкт-Петербурге восемь человек находятся в тяжелом состоянии

Восемь человек остаются в больницах в тяжелом состоянии после взрыва в кафе в Санкт-Петербурге, в результате которого погиб военный корреспондент Владлен Татарский. Еще девять пострадавших находятся на амбулаторном лечении, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на городской комитет по здравоохранению.
Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ
По его данным, после взрыва в стационары был доставлен 31 пациент. «В больницах восемь человек остаются в тяжелом состоянии, остальные — в состоянии средней тяжести и удовлетворительном»,— рассказали в комитете, не приведя других подробностей.
Взрыв произошел вчера, 2 апреля, когда Владлен Татарский выступал с лекцией в кафе. СКР возбудил дело об убийстве (ч. 2 ст. 105 УК РФ). «Интерфакс» сообщал, что подозреваемой считают Дарью Трепову. По предварительным данным, она принесла коробку с бюстом господина Татарского, в который было вмонтировано взрывное устройство.
Подробности — в публикации «Ъ» «Бомба для военкора».