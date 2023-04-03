После взрыва в кафе в Санкт-Петербурге восемь человек находятся в тяжелом состоянии

Восемь человек остаются в больницах в тяжелом состоянии после взрыва в кафе в Санкт-Петербурге, в результате которого погиб военный корреспондент Владлен Татарский. Еще девять пострадавших находятся на амбулаторном лечении, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на городской комитет по здравоохранению.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

По его данным, после взрыва в стационары был доставлен 31 пациент. «В больницах восемь человек остаются в тяжелом состоянии, остальные — в состоянии средней тяжести и удовлетворительном»,— рассказали в комитете, не приведя других подробностей.

Взрыв произошел вчера, 2 апреля, когда Владлен Татарский выступал с лекцией в кафе. СКР возбудил дело об убийстве (ч. 2 ст. 105 УК РФ). «Интерфакс» сообщал, что подозреваемой считают Дарью Трепову. По предварительным данным, она принесла коробку с бюстом господина Татарского, в который было вмонтировано взрывное устройство.

Подробности — в публикации «Ъ» «Бомба для военкора».

Лаура Кеффер