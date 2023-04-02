Чем известен погибший военкор Владлен Татарский

2 апреля 2023 года в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге произошел взрыв. Погиб военный корреспондент Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин). Подробности его биографии — в материале «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Военкор Владлен Татарский (Максим Фомин)

Фото: Страница Владлена Татарского в Telegram Военкор Владлен Татарский (Максим Фомин)

Фото: Страница Владлена Татарского в Telegram

Фомин Максим Юрьевич родился 25 апреля 1982 года в Макеевке Донецкой области (ныне — ДНР). После окончания школы работал на шахте. Через несколько лет открыл бизнес по продаже мебели. По его собственным словам, взял кредиты для расширения предприятия, но магазины не приносили достаточной прибыли. В декабре 2011 года вместе с друзьями ограбил банк. Был арестован и осужден, отбывал наказание в колонии в Горловке.

Летом 2014 года рядом с колонией шли бои. 27 августа 2014 года Максим Фомин сбежал из колонии и вступил в ополчение, участвовал в боевых действиях с позывным Профессор. Служил под началом полевого командира Игоря Безлера. Затем попал в подразделение «Витязь». После преобразования ополчения в народную милицию (НМ) и до конца 2014 года служил в разведроте четвертой бригады НМ ЛНР. Весной 2015 года попал в батальон «Восток», в составе которого провоевал год. В 2017 году заключил контракт с НМ ЛНР. Служил в батальонной разведке. В народную милицию ДНР его не брали из-за судимости.

В 2019 году уволился с военной службы. Переехал в Москву и под именем Владлен Татарский начал вести собственную группу во «ВКонтакте» и Telegram-канал, освещая события в Донбассе (псевдоним выбрал в честь героя романа Виктора Пелевина «Generation "П"»). В начале февраля 2022 года вернулся на службу в батальон «Восток». Управлял дронами, делал расчеты для БПЛА. Кроме того, освещал СВО в качестве военного корреспондента в соцсетях.

30 сентября 2022 года присутствовал на церемонии подписания Владимиром Путиным указа о присоединении к России ДНР, ЛНР, Херсонской области и Запорожья. Выходя из зала, заявил: «Всех победим, всех убьем, всех, кого надо, ограбим, все будет как мы любим».

У Telegram-канала «Владлен Татарский» около 563 тыс. подписчиков, в группе «ВКонтакте» — 21 тыс. Максим Фомин является автором книг «Бег», «Война» и «Медитация».