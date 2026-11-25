Ожидается, что премьер-министр Соломоновых Островов Мэтью Уэйл подпишет соглашение с Австралией 25 ноября. Срок действия соглашения о безопасности с Китаем истекает в апреле 2027 года. Оно будет автоматически продлено, если ни одна из стран не уведомит другую о своем намерении расторгнуть соглашение не менее чем за шесть месяцев до даты истечения срока его действия.