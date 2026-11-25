Соломоновы острова отказались от военного сотрудничества с Китаем
Соломоновы острова отказались от военного соглашения с Китаем в пользу Австралии
Тихоокеанское государство Соломоновы Острова уведомило Китай, что не будет продлевать соглашение о безопасности, подписанное в 2022 году. В то же время ожидается подписание «всеобъемлющего договора для укрепления отношений с Австралией», сообщает ABC News.
Ожидается, что премьер-министр Соломоновых Островов Мэтью Уэйл подпишет соглашение с Австралией 25 ноября. Срок действия соглашения о безопасности с Китаем истекает в апреле 2027 года. Оно будет автоматически продлено, если ни одна из стран не уведомит другую о своем намерении расторгнуть соглашение не менее чем за шесть месяцев до даты истечения срока его действия.
В 2019 году Соломоновы Острова разорвали дипломатические отношения с Тайванем и установили их с Китаем. В апреле 2022 года Хониара и Пекин подписали соглашение о безопасности. Оно включает положения, которые позволят разместить на островах китайские войска, что вызвало обеспокоенность в Вашингтоне и Канберре.
МИД Китая заявлял, что страна не участвует в геополитических маневрах и не нацелена на какую-либо третью сторону в своем сотрудничестве с островными государствами Тихого океана.