В Белоруссии опубликовали партизанский листок деда Джареда Кушнера
На сайте проекта «Партизаны Беларуси» появился учетный листок Иосифа Моисеевича Берковича — деда Джареда Кушнера, зятя президента США. Документ датирован августом 1944 года. В нем отражена служба Берковича в партизанском движении: с января 1943-го по июль 1944-го он был рядовым в четырех бригадах на территории нынешней Гродненской области.
В листке указано, что Иосиф Беркович родился в белорусском городе Кореличи в 1922 году, а до ухода к партизанам зарабатывал столярным делом. В характеристике положительно оценены его боевые качества, дисциплина и исполнение приказов. На момент составления документа Беркович был холост, не состоял в партии и не имел наград. В Красную армию его не призывали, в боях на фронте он не участвовал.
12 ноября Джаред Кушнер и Стив Уиткофф прилетали в Москву, чтобы встретиться с Владимиром Путиным для обсуждения урегулирования конфликта на Украине. Позднее Джаред Кушнер рассказал журналистам, что президент России на переговорах показал архивное досье об участии деда Кушнера в партизанском сопротивлении. Господин Кушнер воспринял это как «тонкий намек» — напоминание о том, что «Россия была союзником Америки в борьбе с нацистами».