В листке указано, что Иосиф Беркович родился в белорусском городе Кореличи в 1922 году, а до ухода к партизанам зарабатывал столярным делом. В характеристике положительно оценены его боевые качества, дисциплина и исполнение приказов. На момент составления документа Беркович был холост, не состоял в партии и не имел наград. В Красную армию его не призывали, в боях на фронте он не участвовал.