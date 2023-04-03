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Коммерсантъ FM
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Подозреваемую в убийстве Владлена Татарского Дарью Трепову задержали

Следственный комитет России (СКР) сообщил, что по подозрению в причастности к взрыву в кафе в Санкт-Петербурге следователями совместно с оперативными службами задержана Дарья Трепова. Ее подозревают в убийстве военкора Владлена Татарского.

Дарья Трепова

Дарья Трепова

Фото: @jj.ooee

Дарья Трепова

Фото: @jj.ooee

«По подозрению в причастности к взрыву в кафе в Санкт-Петербурге сотрудниками СК России совместно с оперативными службами задержана Дарья Трепова»,— сказано в сообщении СКР в Telegram.

Газета «Фонтанка» сообщила, что ее задержали на съемной квартире в Выборгском районе Санкт-Петербурга.

Взрыв в кафе Street Food Bar №1 произошел вчера, 2 апреля. В это время там выступал военкор Владлен Татарский. В результате взрыва он погиб, еще 31 человек получил ранения, 8 из них в тяжелом состоянии. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство общеопасным способом), его передали в центральный аппарат СКР. Сегодня утром, 3 апреля, Дарью Трепову объявили в розыск.

Подробнее — в материале «Ъ» «Бомба для военкора».

Олеся Павленко

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