Константина Малофеева защитили от брянских захватчиков

ФСБ предотвратила покушение на главу группы компаний «Царьград» Константина Малофеева. По версии спецслужбы, теракт подготовили российские националисты, перешедшие на сторону украинских формирований. Они заминировали стоявший на улице автомобиль бизнесмена, но взрывать не стали, позволив владельцу благополучно добраться до подземного паркинга. Там бомбу обнаружили и обезвредили с помощью робота-сапера. Интересно, что закладка СВУ, как и все действия по его нейтрализации, производилась под видеокамерами, а снятые ими кадры правоохранители предоставили СМИ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Автомобиль главы группы компаний «Царьград» Константина Малофеева

Фото: РИА Новости Автомобиль главы группы компаний «Царьград» Константина Малофеева

Фото: РИА Новости

Уликой, подтверждающей сам факт попытки покушения на бизнесмена Малофеева, стала видеозапись событий, происходивших возле его припаркованного на обочине дороги автомобиля. На съемке не указано время и место ее проведения, но, судя по незастроенному пространству и длинной эстакаде на заднем плане, можно предположить, что лимузин Mercedes миллиардера Малофеева стоял в одном из спальных районов города. В какой-то момент к иномарке подошел мужчина в темной куртке. Камера была направлена прямо на него, однако разглядеть лицо злоумышленника все равно было невозможно, поскольку его полностью скрывали медицинская маска и надвинутый сверху капюшон. Покрутившись несколько секунд возле лимузина, неизвестный присел возле его левого заднего колеса, вытащил из бокового кармана куртки какой-то небольшой предмет, закрепил его под днищем автомобиля и ушел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Константин Малофеев

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Константин Малофеев

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

На видеозаписи №2, сделанной уже в некоем подземном паркинге, показан процесс разминирования похожего лимузина с использованием робота-сапера. Автомат сначала фиксирует, а затем извлекает из-под днища автомобиля угрожающего вида конструкцию из проводов и нескольких цилиндров, примотанных скотчем к внушительных размеров основанию. Когда и где происходило разминирование, автор видеосъемки опять же не уточняет.

Схема предотвращенного преступления стала известна из официального сообщения ФСБ.

По версии спецслужбы, на председателя совета директоров группы компаний «Царьград», заместителя главы Всемирного русского народного собора Малофеева покушались участники событий в Брянской области.

Ответственность за приготовленный теракт спецслужба возложила на организацию «Русский добровольческий корпус» (РДК), состоящую из граждан России, перешедших на сторону украинских боевиков. По данным ФСБ, те же самые русские националисты совершили несколько дней назад резонансное нападение на два приграничных с Украиной села в Брянской области, а в августе прошлого года поучаствовали в убийстве журналистки Дарьи Дугиной, дочери идеолога «Русского мира» Александра Дугина. Девушку взорвали вместе с автомобилем отца, которого в салоне не было.

Господин Дугин уверен, что покушения могут быть связаны между собой, а за ними стоит главное управление разведки Украины и подконтрольные ему люди. Сам господин Малофеев заказчиком назвал «глобальный Запад», отметив, что «ни угрозы, ни теракты не повлияют» на его «патриотическую позицию».

Несостоявшийся взрыв следственное управление ФСБ квалифицировало как теракт, участие в деятельности террористической организации и незаконный оборот взрывчатки, возбудив уголовное дело по соответствующим ст. 205, ст. 205.4 и ст. 221.1 УК РФ. Заочные обвинения по этому делу в ближайшее время, очевидно, будут предъявлены скрывающемуся на территории Украины лидеру РДК Денису Капустину, известному в националистических кругах под прозвищем White Rex (Белый Король). По версии следствия, предполагаемый организатор покушения на Константина Малофеева уже планировал другой несостоявшийся теракт на территории России. В августе прошлого года, по данным ФСБ, вероятные подельники Дениса Капустина попытались взорвать «объект нефтегазового комплекса в Волгоградской области», но боевиков ликвидировали правоохранители.

Сергей Машкин