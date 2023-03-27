Главные новости к утру 27 марта

В Израиле тысячи человек вышли на улицы после решения премьера Биньямина Нетаньяху уволить министра обороны Йоава Галанта, который призывал приостановить судебную реформу. Демонстранты перекрыли крупную автомагистраль Аялон в Тель-Авиве и прорвались к резиденции главы правительства в Иерусалиме. Полиция оттесняла протестующих водометами. О ситуации в Израиле

Возобновилось обсуждение вопроса ужесточения контроля за маркетплейсами, узнал «Ъ». Пока речь идет в первую очередь об отмене действующих для онлайн-торговли послаблений. В частности, члены отраслевой комиссии Минпромторга предложили Минцифры вывести маркетплейсы из-под ограничений на антимонопольные проверки. Подробнее

Россия может потребовать компенсации ущерба за подрыв «Северных потоков», сообщил директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский. Он не уточнил, к кому может быть обращено требование.

ВЭБ.РФ восстановил один из шести самолетов SSJ-100, которые четыре года назад ему вернула ирландская CityJet. Госкорпорация, по данным «Ъ», передала борт в управление авиакомпании «Азимут». ВЭБ.РФ планирует конвертировать SSJ в VIP-версию для собственных нужд, но пока процесс задерживается. Подробнее

Украинские военные прошли обучение по управлению Challenger 2 в Великобритании. Как предполагается, они будут участвовать в контрнаступлении.

КНДР запустила две баллистические ракеты в сторону Японского моря. По оценке Токио, они пролетели 370 км.

Белорусская сеть бюджетных кофеен Hotfix лишилась совладельца, выяснил «Ъ». Один из топ-менеджеров X5 Group Игорь Плетнев, планировавший инвестировать в сеть, решил выйти из бизнеса. О решении

Валерий Карпин отверг, что работает на посту главного тренера сборной России по футболу с безразличием. За это его ранее раскритиковал министр спорта Олег Матыцин.

О предстоящих 27 марта важнейших событиях — в анонсах «Ъ».