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Коммерсантъ FM
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Инвесторы не оценили кофе

Сеть Hotfix лишилась совладельца

Один из топ-менеджеров X5 Group Игорь Плетнев, планировавший инвестировать в развитие в РФ белорусской сети бюджетных кофеен Hotfix, решил выйти из бизнеса. Эксперты полагают, что компания не сумела составить конкуренцию Cofix, развивающей аналогичный формат. Участники рынка, число игроков на котором в последние годы выросло, ждут в ближайшее время консолидации, в первую очередь через поглощения.

Фото: Хотфикс

Фото: Хотфикс

Топ-менеджер X5 Group (сети «Пятерочка», «Перекресток», «Чижик») Игорь Плетнев вышел из состава учредителей ООО «ГК "Хотфикс"» и ООО «Хотфикс» — российских структур созданной в Белоруссии сети кофеен Hotfix. Это следует из данных ЕГРЮЛ. Согласно «СПАРК-Интерфакс», господин Плетнев с 2021 года владел 37,5% ГК «Хотфикс», в феврале 2023 года такую долю в компании получил предприниматель из Воронежа Юрий Свистов. Еще 40% принадлежит самому обществу. Соучредители сети Сергей Говердовский и Андрей Бабакаев сохранили в ГК «Хотфикс» соответственно 12,5% и 10%.

Игорь Плетнев работает на руководящих должностях в российском ритейле более 16 лет. Занимал должности директора по развитию «Пятерочки», руководил в X5 запуском логистического оператора 5Post, возглавлял ГК «Дикси». В январе 2023 года топ-менеджер вернулся в X5 курировать проекты по развитию новых бизнесов. Господин Плетнев отказался от комментариев.

Hotfix, по собственным данным, управляет более 20 точками в Белоруссии и менее десятью в России, включая Москву, Подмосковье и Воронеж. Развивает кофейни с фиксированными ценами — за 80 руб. и за 160 руб. Как сказано в презентации сети, до конца 2023 года планировалось открыть 100 точек. Директор ГК «Хотфикс» Эдуард Голов отказался от комментариев.

Вероятно, причина выхода одного из учредителей Hotfix — не удавшаяся пока попытка масштабировать бизнес, предполагает основатель One Price Coffee Сергей Румянцев. Hotfix пыталась увеличить число точек за счет франшизы, знает управляющий партнер «Ванчугов и партнеры» Алексей Ванчугов. Но минимальный порог открытия собственных точек, что способствовало бы широкому распространению партнерской программы, так и не был достигнут, добавляет эксперт.

Hotfix копировала концепцию, вплоть до внешнего вида точек продаж, существующей в России сети аналогичного формата — Cofix, отмечает господин Ванчугов. Но у Cofix, по его словам, бизнес работает за счет четко выстроенных отношений с поставщиками и логистами, большого количества точек и узнаваемости бренда. По его мнению, чтобы бренд Hotfix был успешен в России, сети нужно было в кратчайшие сроки открывать большое количество точек. Между тем в крупных городах на рынке кофеен высокая конкуренция, что осложняет поиск хорошей локации для точек продаж, отмечает эксперт Franshiza.ru Анна Рождественская.

В то же время формат бюджетных кофеен с фиксированной стоимостью продукции прижился в стране, говорит Алексей Ванчугов. Это готовая модель бизнеса, где один продукт, в данном случае недорогой кофе, генерирует трафик, а маржинальность бизнеса обеспечивается за счет сопутствующих товаров — закусок и десертов, поясняет он. Интерес к открытию кофеен со стороны бизнесменов довольно стабилен и в начале 2023 года уже превзошел аналогичный показатель 2022 года на 7%, подсчитала Анна Рождественская.

В то же время с начала года трафик в сетевых кофейнях начала падать. По подсчетам руководителя направления исследований и консалтинга Focus Technologies Михаила Васильева, в январе—марте московские кофейни бюджетного формата с базовым уровнем обслуживания потеряли 33% посетителей год к году, но из-за роста среднего чека на 28% их выручка упала на 16%.

Покупка кофе — это ежедневное действие потребителей, но при необходимости жесткой экономии они готовы отказаться от этого напитка в первую очередь, считает эксперт. Сейчас на рынке наблюдается турбулентность, поэтому, прогнозирует Сергей Румянцев, в ближайшие полтора-два года произойдет укрупнение рынка: большие игроки будут поглощать малый бизнес.

Дарья Андрианова, Анатолий Костырев

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