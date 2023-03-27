В МИД РФ не исключили постановку требования о компенсации за подрыв «Северных потоков»

Россия может потребовать компенсации ущерба за подрыв «Северных потоков», сообщил директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский. Он не уточнил, к кому может быть направлено требование.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский

Фото: МИД России Директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский

Фото: МИД России

«Не исключаем впоследствии и постановки вопроса о компенсации ущерба в результате подрыва газопроводов "Северный поток"»,— сказал господин Биричевский «РИА Новости».

Директор департамента МИД РФ напомнил, что Россия предлагала провести международное расследование, однако «западные страны активно саботируют работу по проекту резолюции» Совбеза ООН. Москва намерена продолжать настаивать на всестороннем расследовании с участием российских представителей.

Власти Германии, Швеции и Дании расследуют взрывы, вызвавшие утечки на «Северных потоках» в Балтийском море в сентябре 2022 года. Россия считает взрывы актом международного терроризма. Москва заявляла, что Дания, Германия и Швеция отказывают ей в доступе к информации.

В феврале журналист Сеймур Херш со ссылкой на один источник заявил о причастности ко взрывам США, но Вашингтон это отрицает. По информации ряда западных СМИ, к произошедшим в сентябре 2022 года подрывам газопроводов может быть причастна проукраинская группировка, которая, вероятно, не связана с властями Украины. Киев отрицает виновность своих граждан к преступлению. Кремль не верит в причастность частных лиц к диверсиям.

Подробнее о расследовании взрывов — в материале «Ъ» «Трубный запах».

Леонид Уварчев