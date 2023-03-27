Главные анонсы 27 марта

В Москве премьер-министр России Михаил Мишустин и его белорусский коллега Роман Головченко проведут заседание Совета министров Союзного государства.

В Совете Безопасности ООН запланировано голосование по проекту резолюции РФ по «Северным потокам».

Арбитражный суд Москвы рассмотрит иск «Транснефти», требующей взыскать с «Роснефти» более 2 млрд руб.

Арбитражный суд Москвы рассмотрит иск Магнитогорского металлургического комбината к ФАС по делу о завышении цен на горячекатаный плоский стальной прокат на внутреннем рынке.

Министр спорта Олег Матыцин совершит рабочую поездку в Китай.

Ритейлер «Магнит» приостанавливает работу платежных карт Magnit Pay.

В Южном окружном военном суде состоится слушание по уголовному делу в отношении Романа Гакаева, который, по данным следствия, в составе банды Шамиля Басаева и Хаттаба напал на военнослужащих в Чечне в 1999 году.

Хорошевский суд Москвы рассмотрит административное дело в отношении музыканта и лидера группы «Ногу свело!» Максима Покровского по статье о дискредитации российской армии.

В Нью-Йорке пройдет пленарное заседание Генеральной Ассамблеи ООН.

В Токио стартует форум АСЕАН – Япония.

В Брюсселе пройдут переговоры генсекретаря НАТО Йенса Столтенберга с министром иностранных дел Чехии Яном Липавским.

Главные анонсы предстоящей недели — в подборке «Ъ».