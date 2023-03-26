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Коммерсантъ FM
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Премьер Израиля пожертвовал безопасностью

Биньямин Нетаньяху уволил министра обороны

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отправил в отставку министра обороны Йоава Галанта из-за призывов последнего приостановить реформу юридической системы. В окружении Нетаньяху заявили, что министр обороны «воткнул нож в спину премьера и заплатил за это цену». Оппозиция характеризует поступок премьера иначе. «Сегодня Нетаньяху поставил политику и себя выше безопасности»,— заявил бывший министр обороны Бени Ганц.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху

Фото: Matan Golan / SOPA Images / LightRocket / Getty Images

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху

Фото: Matan Golan / SOPA Images / LightRocket / Getty Images

Израильские СМИ сообщают, что в формулировке об увольнении шла речь об утрате доверия. «Безопасность Государства Израиль всегда была и остается смыслом моей жизни»,— написал Йоав Галант после отставки.

Накануне, находясь еще в ранге министра обороны Израиля, Йоав Галант призвал приостановить реформу, а также акции протеста хотя бы до Дня независимости Израиля (в этом году отмечается 26 апреля) и найти общественный консенсус по этому поводу. «Победа одной из сторон на улицах городов или в залах Кнессета — это безусловный проигрыш Государства Израиль. Мы должны отложить в сторону вопросы о том, кто начал и кто прав, и возглавить объединяющий и совместный национальный процесс, который укрепит Государство Израиль и сохранит мощь Армии обороны Израиля»,— заявил он. По словам министра, у Израиля существует слишком много внешних угроз, чтобы страна могла позволить себе раскол как в обществе в целом, так и в армии в частности. Лидеры парламентской оппозиции поддержали министра обороны, однако общественные организации, ставшие главными вдохновителями протеста, отказались прекращать демонстрации, в правящей же коалиции потребовали отставки Йоава Галанта. В воскресенье должно было состояться заседание глав парламентских фракций, входящих в коалицию, но оно было перенесено на понедельник.

В знак протеста против решения правительства протестующие решили выйти к Министерству обороны в Тель-Авиве и перекрыть основную городскую транспортную артерию. Они планируют оставаться там всю ночь.

Напомним, что правительство Израиля во главе с Биньямином Нетаньяху с первого дня после принятия присяги в конце января занимается реформой юридической системы страны. Если все законопроекты, предлагаемые правящей коалицией, будут приняты, судебная власть окажется зависимой от законодательной и исполнительной ветвей власти.

Часть законопроектов уже прошла голосование в первом чтении в Кнессете, часть — еще нет.

Коалиция намерена сделать максимум за начавшуюся неделю до ухода на весенние каникулы, в том числе планирует рассмотреть во втором и третьем чтениях два законопроекта.

  • Первый — о порядке назначения судей Верховного суда (ВС). Предполагается, что теперь в комиссии о назначении судей будет перевес у правящей коалиции и она сможет проводить на посты своих людей.
  • Второй — так называемый закон Дери по имени лидера партии «Шас» Арье Дери, которому ВС не позволил стать министром из-за его судимостей по делам о коррупции. Теперь коалиция хочет, чтобы ВС не имел возможности вмешиваться в политические назначения.

Дискуссия вокруг реформы расколола страну. Десятки тысяч человек на протяжении трех месяцев выходят на протесты два раза в неделю, в том числе блокируют дороги, подъезд к аэропорту и министерствам. На этой неделе — критической перед парламентскими каникулами — демонстранты пообещали устраивать «день национального паралича». Чаще всего это выливается в перекрытие дорог.

Особое беспокойство значительной части израильского общества вызывает тот факт, что реформа поставила под угрозу систему безопасности Израиля. Против нее выступают многие военные и представители спецслужб. Сотни резервистов отказываются от службы в знак протеста.

Одна из причин — опасения, что дискредитация израильского ВС в глазах мировой общественности позволит подавать против них иски в зарубежные суды за нарушения прав человека во время исполнения служебных обязанностей.

Впрочем, есть и те, кто осуждает отказ от службы. Раскол в армейской среде и заставил Йоава Галанта выступить с призывами приостановить реформу.

Выступление министра обороны планировалось еще на четверг, 23 марта. Появилась информация, что он может подать в отставку, если реформа не будет остановлена. Тогда Йоав Галант отменил выступление после встречи с премьер-министром. Однако убедить Биньямина Нетаньяху в своей правоте он не смог. Последний сам обратился к нации и хотя призвал к поиску компромиссов, но пообещал продолжить реформу. Это вызвало весьма негативную реакцию в армии. Число отказников среди резервистов возросло, что заставило министра публично выступить против продолжения реформы в ее нынешнем виде. Кроме того, израильское издание «Исраэль ха-йом» утверждает, что последней каплей для господина Галанта стал отказ Биньямина Нетаньяху созвать заседание «узкого кабинета», чтобы обсудить, как продолжение реформы сказывается на безопасности страны. В канцелярии премьер-министра эту информацию отрицают.

Йоава Галанта поддержали еще три члена «Ликуда»: председатель комитета Кнессета по иностранным делам и обороне Юлий Эдельштейн, депутат Давид Битан и министр сельского хозяйства и экс-глава Службы общей безопасности («Шабак») Ави Дихтер. Их позиция поставила под угрозу прохождение реформы через Кнессет, но в воскресенье после встречи с вернувшимся из Лондона Биньямином Нетаньяху господин Дихтер объявил, что будет голосовать за законопроекты, предлагаемые коалицией. По информации израильских СМИ, именно ему было обещано место министра обороны.

В воскресенье высокопоставленный представитель силовых структур на условиях анонимности побеседовал с израильскими журналистами. По его словам, не только министр обороны, но и начальник Генштаба, а также руководители «Шабак» и внешней разведки «Моссад» убеждены, что продолжение реформы в ее нынешнем виде опасно для Израиля, так как раскалывает армию, в то время как враги консолидируются.

Среди угроз он назвал ядерную программу Ирана, укрепление отношений между Тегераном и Москвой (речь об опасениях Израиля, что РФ будет продавать иранцам оружие), иранское покровительство палестинским группировкам, воюющим с Израилем на фоне ослабления палестинского руководства, что влечет за собой резкий рост количества терактов, а также усиление ливанского движения «Хезболла» и продолжение его попыток закрепиться в Сирии. «Наши враги считают Израиль слабым и ограниченным в своем ответе, особенно в свете ослабления международной поддержки»,— сказал источник.

Генсек «Хезболлы» еще пару недель назад выражал радость в связи с расколом в Израиле. В то же время правительством Биньямина Нетаньяху недоволен главный израильский союзник — США. В частности, это касается высказываний министра финансов Израиля Бецалеля Смотрича, который отрицал факт существования палестинского народа (см. «Ъ» от 22 марта) и в целом политики Израиля в отношении палестинцев. В частности, как отметил американский сайт Axios, на прошлой неделе посол Израиля впервые за 13 лет был вызван в Госдепартамент США. Вашингтон выразил ему недовольство принятым Кнессетом законом, отменяющим эвакуацию четырех еврейских поселений с Западного берега реки Иордан в рамках программы размежевания (была принята в 2005 году при премьер-министре Ариэле Шароне).

Реформа юридической системы и связанные с ней события также вызывают беспокойство США и других западных партнеров Израиля. «Израильтяне зашли слишком далеко. Судебная реформа, Смотрич (министр финансов Израиля Бецалель Смотрич.— “Ъ”,), а теперь и этот закон — это было уже слишком»,— сказал Axios официальный представитель США, комментируя вызов посла.

Марианна Беленькая

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