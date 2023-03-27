ФАС зовут на маркетплейсы

Как и предполагал “Ъ”, по итогам жесткого конфликта Wildberries с контрагентами возобновилось обсуждение вопроса ужесточения контроля за маркетплейсами. Пока речь идет в первую очередь об отмене действующих для онлайн-торговли послаблений. В частности, члены отраслевой комиссии Минпромторга предложили Минцифры вывести маркетплейсы из-под ограничений на антимонопольные проверки. В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) готовы обсудить расширение контроля, но министерство и участники онлайн-торговли продолжают защищать концепцию саморегулирования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

В распоряжении “Ъ” оказалось письмо от 23 марта гендиректора АНО «Цифровизации и новых технологий», члена комиссии Минпромторга по созданию условий саморегулирования в электронной торговле Алексея Кожевникова с предложением вывести маркетплейсы из-под действия постановления, ограничивающего антимонопольный контроль аккредитованных IT-компаний. Письмо направлено главе Минцифры Максуту Шадаеву.

Как поясняет господин Кожевников, постановление создает условия для свободного развития онлайн-платформ, не допуская до конца 2024 года проведения оценочных мероприятий ФАС. Это должно отвечать интересам потребителей и бизнеса, однако «на практике маркетплейсы злоупотребляют свободой». Положение этих компаний требует оценки ФАС и проверки работы на соответствие антимонопольному законодательству, пишет Алексей Кожевников.

Тема ужесточения контроля за маркетплейсами активно обсуждается с середины марта. Тогда несколько управляющих пунктами выдачи заказов (ПВЗ) Wildberries вступили в конфликт с площадкой из-за штрафов за подмену товаров покупателями, угрожая закрытием ПВЗ.

Wildberries после этого приостановила списание новых штрафов, провела встречи с партнерами, пообещала улучшить обратную связь и систему арбитража. А 24 марта в Госдуме объявили о готовности маркетплейсов заключить с ПВЗ соглашения о принципах, методах и технологии совместной работы.

Пока ключевой регулятор смену статуса онлайн-торговли не поддерживает: в Минцифры заявили “Ъ”, что выводить маркетплейсы как IT-компании из-под действия постановления некорректно, а вопросы в отношениях участников рынка «успешно решаются саморегулированием». В то же время в ФАС (письмо там пока не получили) «в целом считают возможным» рассмотреть выведение антимонопольного контроля из-под действия постановления.

По мнению ФАС, это позволит защитить права участников рынка, в том числе малого и среднего предпринимательства и потребителей. Партнер Semenov & Pevzner Юлия Ярных поясняет, что так можно будет воздействовать на площадки формальными проверками, а не просто консультациями. В Минпромторге комментарий не предоставили.

По словам управляющего партнера Kulik & Partners Law.Economics Ярослава Кулика, до последних конфликтов с Wildberries предполагалось, что ФАС будет следить за соблюдением принципов саморегулирования маркетплейсов. Но регулятор и законодатель не раз допускали принятие мер, если бизнес не справится, подчеркивает юристов.

В крайнем случае, добавляет старший аналитик Газпромбанка Марат Ибрагимов, площадкам могут грозить ограничения по примеру торговых сетей, которые не могут занимать более 25% рынка определенной территории. Превышение порога разрешено до 2024 года при покупке уходящих из РФ компаний. По словам господина Кожевникова, рост числа конфликтов маркетплейсов с контрагентами и решения судов в пользу последних говорят о том, что текущих правил недостаточно.

Президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов возражает, что существующих механизмов «достаточно для урегулирования спорных вопросов». Маркетплейс — на 100% IT-компания, поэтому инициатива противоречит политике государства в области цифровизации и развития цифровых рынков, подчеркивает он.

В самой Wildberries назвали предложение «нерациональным», отметив, что «при необходимости надзорные органы имеют право применять широкие полномочия в отношении IT-компаний». В Ozon и «Яндекс.Маркета» “Ъ” не ответили.

Партнер аналитического агентства Data Insight Федор Вирин говорит, что обороты крупнейших маркетплейсов пока далеки от показателей крупных розничных сетей и признаков монополии на рынке онлайн-торговли нет. Одновременно эксперт отмечает, что участникам рынка e-commerce придется в будущем учитывать интересы десятков тысяч управляющих ПВЗ, продавцов, курьеров, производителей. Созданные только маркетплейсами правила работы, подчеркивает господин Вирин, выгодны прежде всего площадкам, а ужесточение регулирования грозит сокращением числа небольших участников в e-commerce.

Анатолий Костырев, Александра Мерцалова