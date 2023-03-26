Тысячи протестующих прорвались к резиденции Нетаньяху в Иерусалиме

В Израиле тысячи человек вышли на улицы после решения премьера Биньямина Нетаньяху уволить министра обороны Йоава Галланта, который призвал приостановить судебную реформу. Демонстранты перекрыли крупную автомагистраль Аялон в Тель-Авиве и прорвались к резиденции главы правительства в Иерусалиме. Полиция использует водометы, чтобы разогнать протестующих.

Тысячи демонстрантов в Иерусалиме прорвали последний блокпост полиции перед резиденцией, передает израильское издание Walla. Как сообщает «12 канал», на месте произошли ожесточенные столкновения. Правоохранительные органы пытаются оттеснить протестующих водометами. Кроме того, в Иерусалиме демонстранты перекрыли шоссе в направлении города. По оценке государственного телеканала «Кан-11» на акциях в Тель-Авиве собрались около 58 тыс. человек.

Предложенная правительством господина Нетаньяху судебная реформа предполагает передачу контроля парламентскому большинству над процессом выбора судей Верховного суда. Также власти хотят отказаться от законодательного принципа, позволяющего Верховному суду отменять решения правительства. Господин Нетаньяху отказался приостанавливать реформу. Несколько месяцев в Израиле продолжаются протесты, на которые выходят сотни тысяч человек.

Подробнее о событиях в Израиле после отставки министра обороны — в материале «Ъ» «Премьер Израиля пожертвовал безопасностью».