КНДР запустила две баллистические ракеты в сторону Японского моря

Северная Корея совершила очередные пуски ракет в сторону Японского моря, сообщили южнокорейские и японские военные. Токио утверждает, что было запущено две баллистические ракеты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Reuters Фото: Reuters

Оба снаряда уже упали, передают «Рёнхап» и NHK. По предварительной информации, одна из них упала за пределами исключительной экономической зоны Японии. Береговая охрана страны призвала морские и воздушные суда следить за информацией. Военные анализируют дальность и высоту полета. КНДР пока не комментировала информацию.

Северная Корея участила запуски ракет на фоне напряженности в отношениях с Сеулом и Вашингтоном. Последние пуски проходят на фоне совместных учений американских и южнокорейских военных, которые начались на прошлой неделе. На прошлой неделе Пхеньян испытал новый подводный беспилотник, способный нести ядерный боезаряд.

О напряженности в регионе — в материале «Ъ» «Корейский кризис переходит в подводный режим».

Леонид Уварчев