Украинские военные прошли обучение по управлению Challenger 2 в Великобритании

Украинские танковые экипажи вернулись домой после прохождения обучения управлению танками Challenger 2 в Великобритании, сообщило Минобороны Соединенного Королевства. Как пишет The Guardian, предполагается, что эти военные будут задействованы в весеннем контрнаступлении.

Подготовка включала инструкции по командованию, управлению и совместной работе в составе экипажа, а также по эффективному выявлению и поражению целей.

Великобритания стала первой страной, которая в начале 2023 года объявила о поставках танков западного производства Украине. За Лондоном аналогичные решения приняли Вашингтон и Берлин, ФРГ также разрешила реэкспорт танков немецкого производства из других стран. Великобритания изначально планировала отправить 14 танков, однако, как утверждал посол Украины Вадим Пристайко, по результатам визита Владимира Зеленского было решено увеличить это число до 28.

Президент РФ Владимир Путин на прошлой неделе заявил, что число танков армии РФ в три раза превысит количество танков ВСУ даже с учетом поставок Запада. Страны Запада планируют поставить Киеву 400 танков, за это время в России планируется производство 1600 новых танков.

Леонид Уварчев