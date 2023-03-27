Карпин отверг критику Минспорта за «безразличие»

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин ответил на критику министра спорта Олега Матыцина за «безразличие». По его мнению, об этом «даже говорить не приходится».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Валерий Карпин (справа)

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Валерий Карпин (справа)

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

На пресс-конференции Валерия Карпина попросили прокомментировать слова господина Матыцина. «Я перед матчем все объяснил, разложил по полочкам, разжевал. Это первое. А второе... Нужны правильные слова и лозунги, вместе мы с вами или нет? Ну, наверное, да. А по поводу безразличия даже говорить не приходится. Мы все вместе — да»,— сказал тренер (цитата по «Спорт-экспрессу»).

Критика Олега Матыцина касалась заявления Валерия Карпина на пресс-конференции в преддверии товарищеского матча сборных России и Ирака 25 марта. Тогда главный тренер сборной заявил, что не держится за пост в национальной команде, но отмечал, что ему нравится в сборной. Министр в ответ сказал, что тренер «является авторитетом и ролевой моделью достойного поведения», а каждое его слово «дает соответствующий настрой спортсменам и миллионам российских болельщиков». Господин Матыцин считает, что «выражение безразличия в спорте — дорога в никуда» и что господину Карпину нужно определиться «ты с нами — командой, болельщиками, Россией» или «сам по себе».

Валерий Карпин был назначен главным тренером сборной России летом 2021 года. В настоящий момент национальная команда отстранена от участия в международных соревнованиях и проводит серию товарищеских матчей с азиатскими командами.

Леонид Уварчев