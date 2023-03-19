«Это гадание на кофейной гуще»

События в автобизнесе и в жизни рядовых автовладельцев после ввода войск России на Украину.

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Власти РФ одобрили продажу российского бизнеса Nokian Tyres «Татнефти». Минпромторг России расширил перечень автомобилей, разрешенных для параллельного импорта. Завод «Москвич» к концу 2023 года выпустит новые модели машин в сегменте SUV и седан. Мантуров сообщил о проработке передачи российских активов автоконцерна Toyota НАМИ. В Калужской области оштрафовали жителя на 240 тыс. руб. за призывы взрывать военные автомобили с буквой Z. В России выросли продажи премиальных автомобилей. Белоруссия выразила заинтересованность в сотрудничестве с Ираном и КНР в сфере автомобилестроения.

День 389-й. 19 марта. Воскресенье

18.03.2023 16:20

Следователи СК России возбудили уголовное дело по факту убийства командира взвода патрульно-постовой службы Новокаховского ГО ГУ МВД Херсонской области. 17 марта неизвестные заложили взрывное устройство в автомобиль полицейского, в результате взрыва офицер погиб, его жена и дочь получили травмы.

День 388-й. 18 марта. Суббота

18.03.2023 22:12

Белоруссия заинтересована в сотрудничестве с Ираном и КНР в сфере автомобилестроения на фоне западных санкций, заявил министр промышленности республики Александр Рогожник.

18.03.2023 01:43

Россия в рамках безвозмездной помощи выделит Анголе 603 млн руб. на закупку 50 автомобилей скорой помощи. Согласно соответствующему распоряжению правительства, выделить средства из бюджета на закупку «ГАЗелей» поручено Минпромторгу. Ангола была одной из стран, воздержавшихся от голосования за принятие в Генассамблее ООН резолюции с осуждением действий России на Украине.

День 387-й. 17 марта. Пятница

17.03.2023 11:28

Компания «Автотор» назвала стоимость седана Kaiyi E5, который представляет собой перелицованную модель Cowin Xuandu. Продажи начались с топовой версии Luxury с вариатором — такой автомобиль стоит 1,9 млн руб. Сроки появления на рынке более простых версий, а также их стоимость пока не названы.

17.03.2023 12:28

УФСБ по Калужской области сообщило, что жителя региона оштрафовали на 240 тыс. руб. за призывы взрывать военные автомобили с буквой Z.

День 386-й. 16 марта. Четверг

16.03.2023 21:55

Подведомственный Минпромторгу НАМИ, который в 2022 году активно собирал заводы иностранных автоконцернов в РФ, может получить и активы японской Toyota. Но НАМИ не планирует самостоятельно выпускать на нем автомобили и по аналогии с бывшей площадкой Nissan может затем передать завод отечественному игроку. Одним из интересантов может быть «Алмаз-Антей», сотрудники которого присутствовали при проведении прокурорской проверки на заводе Toyota в конце 2022 года и который работает над электрическим кроссовером E-Neva.

16.03.2023 17:15

Евросоюз и Украина продлили соглашение о либерализации грузовых автоперевозок до конца июня 2024 года.

16.03.2023 15:48

Глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил о проработке передачи российских активов японского автоконцерна Toyota подведомственному ФГУП «Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт» (НАМИ). Других подробностей министр не привел.

16.03.2023 12:30

Объем продаж новых автомобилей в России в 2023 году может увеличиться на 30% за счет наращивания объема производства. Об этом сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров: «По автопрому — это гадание на кофейной гуще, когда это начало года. Могу сказать, что будет, естественно, больше, чем в прошлом году. По понятным причинам, потому что мы наращиваем объем производства при сохранении импорта. Прогнозы можно будет давать чуть позже, но мы говорили в прошлом месяце, что это будет на 30% точно больше, чем прошлый год».

16.03.2023 12:07

Завод «Москвич» к концу 2023 года выпустит новые модели машин в сегменте SUV и седан. Об этом сообщил гендиректор КамАЗа Сергей Когогин: «Второе полугодие — четвертый квартал, еще две модели. Это по размеру чуть больше машина. Будет SUV и седан».

16.03.2023 12:05

Компания УАЗ сообщила о первой в 2023 году поставке автомобилей в Боливию. Страна станет первым для марки экспортным рынком в Южной Америке, рассчитывающимся за машины в рублях.

День 385-й. 15 марта. Среда

15.03.2023 17:26

В России выросли продажи премиальных автомобилей. По данным компании «Открытие Авто», всего в феврале было продано более 2 тыс. автомобилей премиального сегмента, что на 19% больше, чем в январе.

15.03.2023 16:48

Компания Geely представила кроссовер Monjaro для российского рынка, который станет флагманом марки в стране.

15.03.2023 12:23

Минпромторг России расширил перечень товаров, разрешенных для параллельного импорта. В перечень включили 11 марок автомобилей: Citroen, Dacia, Ford, Genesis, Hyundai, Isuzu, Kia, Mazda, Opel, Peugeot, Renault.

День 384-й. 14 марта. Вторник

14.03.2023 21:36

Владелец взорванного в Мелитополе автомобиля умер от полученных ранений. По предварительным данным, это мог быть местный предприниматель Иван Ткач, сотрудничавший с российской администрацией.

14.03.2023 21:18

Власти РФ одобрили продажу российского бизнеса Nokian Tyres «Татнефти» за 23 млрд руб., что несколько ниже, чем первоначально ожидалось.

14.03.2023 18:56

В Мелитополе в районе рынка на улице Кирова взорвался автомобиль.

14.03.2023 11:14

Этой весной дилеры собираются ввезти в Россию несколько новых для страны автомобилей по параллельному импорту. Среди них — электрокары Dongfeng E70 и HiPhi Z, Mazda Atenza, Mazda CX-4, Toyota Avalon и электрический Avatr 11.

14.03.2023 11:13

АвтоВАЗ возобновил производство внедорожника Lada Niva Legend во внедорожном варианте Bronto. Технически Bronto идентична стандартной Lada Niva Legend и оснащается 83-сильным 1,7-литровым бензиновым двигателем в сочетании с 5-ступенчатой механической коробкой передач и постоянным полным приводом с понижающей передачей и блокировкой межосевого дифференциала.

День 383-й. 13 марта. Понедельник

13.03.2023 14:43

Porsche завершила 2022 год с рекордными показателями прибыли и выручки/

13.03.2023 14:32

Минпромторг РФ включил в перечень параллельного импорта автомобили 12 марок: Renault, Ford, Kia, Mazda, Hyundai, Genesis, Dacia, Citroen, Mazda, Opel, Peugeot и Isuzu.

13.03.2023 14:27

По итогам прошлого года самым быстрорастущим брендом на российском автомобильном рынке стал Exeed. На фоне общего падения марка показала рост в 264%, реализовав 13,5 тыс. автомобилей.

13.03.2023 01:14

S8 Capital Армена Саркисяна хочет приобрести активы немецкой Continental в России, включая завод по выпуску шин в Калуге. В Continental сообщали, что находятся на продвинутой стадии переговоров об уходе из РФ.

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