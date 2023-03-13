Porsche завершила 2022 год с рекордными показателями прибыли и выручки

Операционная прибыль Porsche AG по итогам 2022 года выросла на 27,4% и достигла рекордных €6,8 млрд, следует из финансовой отчетности германского автопроизводителя. Рекордно высокой оказалась и годовая выручка компании — €37,6 млрд, что на 13,6% выше показателя 2021 года.

Оба вышеупомянутых финансовых показателя оказались несколько хуже прогнозов аналитиков, опрошенных Refinitiv. Те в среднем ожидали от компании получения €6,86 млрд прибыли и €38,3 млрд выручки. В результате акции Porsche падают в цене почти на 5%.

В 2022 году компании удалось продать порядка 310 тыс. автомобилей, что на 2,6% больше, чем в 2021 году. Руководство производителя надеется, что по итогам 2023 года компании удастся нарастить выручку до €40–42 млрд.

Porsche, которая провела IPO в сентябре прошлого года, пообещала выплатить дивиденды по итогам 2022 года в размере €1 на обыкновенную акцию и €1,01 — на каждую привилегированную.

Кирилл Сарханянц