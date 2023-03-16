Мантуров сообщил о проработке передачи НАМИ российских активов Toyota

Глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил о проработке передачи российских активов японского автоконцерна Toyota подведомственному ФГУП «Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт» (НАМИ). Других подробностей министр не привел.

«Прорабатывается передача российских активов Toyota НАМИ»,— сказал Денис Мантуров в кулуарах съезда РССП (цитата по «Интерфакс»).

Toyota в сентябре 2022 года объявила о прекращении производства автомобилей в России. Завод автоконцерна в Санкт-Петербурге, построенный в 2007 году, находился в простое после начала спецоперации на Украине. Toyota не смогла наладить поставки комплектующих в РФ из-за санкций.

После остановки производства началась процедура консервации завода в Санкт-Петербурге. В декабре 2022 года Минпромторг сообщал, что с правительством города прорабатываются возможные варианты развития производственной площадки. Вместе с тем ведомство утверждало, что ФГУП НАМИ не рассматривает покупку завода.

Лусине Баласян