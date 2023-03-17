«Автотор» назвал стоимость седана Kaiyi E5

Компания «Автотор», которая на заводе в Калининграде начала сборку седанов Kaiyi E5, назвала стоимость модели.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Cowin Xuandu

Фото: Cowin Cowin Xuandu

Фото: Cowin

Седан Kaiyi E5, который представляет собой перелицованную модель Cowin Xuandu, оснащен 147-сильным 1,5-литровым бензиновым турбомотором в сочетании с 6-ступенчатой механической коробкой передач или вариатором. Продажи начались с топовой версии Luxury с вариатором — такой автомобиль стоит 1,9 млн руб. Сроки появления на рынке более простых версий, а также их стоимость пока не названы.

Заявлено, что в 2023 году «Автотор» также начнет производство переднеприводный кроссоверов Kaiyi X3 (116-сильный атмосферный 1.6 в сочетании с «механикой» или вариатором) и Kaiyi X3 Pro (147-сильный турбомотор 1.5 и вариатор) — перелицованных модификаций модели Chery Tiggo 4. Также на рынок выйдет Kaiyi X7 Kunlun — вариант Chery Tiggo 8 с переработанным кузовом и салоном — с 249-сильным 2-литровым турбомотором, 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач и полным приводом.

Напомним, бренд Kaiyi вырос из марки Cowin, которая в свою очередь превратилась в отдельного производителя из суббренда Chery.

Максим Вершинин

Подписывайтесь на страницу «Автопилота» в VK