В Россию по параллельному импорту завезут новые для страны автомобили

Этой весной дилеры собираются ввезти в Россию несколько новых для страны автомобилей по параллельному импорту. Среди них — электрокары Dongfeng E70 и HiPhi Z, Mazda Atenza, Mazda CX-4, Toyota Avalon и электрический Avatr 11. Об этом сообщил «Прайм» со ссылкой на опрошенных дилеров.

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«Мы планируем продолжать ввоз значительных партий автомобилей брендов Toyota, Mazda, Volkswagen, Skoda, Audi, BMW, Mercedes, в том числе таких новых для нашего рынка моделей, как Mazda Atenza, Mazda CX-4, Toyota Avalon»,— сказала агентству директор по развитию автохолдинга «Ключавто» Юлия Овчинникова.

О планах поставок моделей Avatr 11, Dongfeng E70, HiPhi Z сообщил директор «Авилон Электро» Сергей Мелюх. Он отметил, что ранее эти марки не были представлены на российском рынке. По его словам, сейчас в компании видят потенциал для роста продаж электромобилей.

При этом в ассоциации «Российские автомобильные дилеры» сообщили «Прайму», что не ожидают большого объема параллельного импорта, несмотря на новинки на рынке.

Накануне «РИА Новости» со ссылкой на источник сообщило, что Минпромторг добавил в перечень параллельного импорта автомобили 12 марок: Renault, Ford, Kia, Mazda, Hyundai, Genesis, Dacia, Citroen, Mazda, Opel, Peugeot и Isuzu. Сейчас в перечень входят автомобили марок Land Rover, Jeep, Jaguar, Bentley, Chevrolet, Dodge, Mitsubishi и др.

Подробнее — в материале «Ъ» «Дублер начинает действовать».

Олеся Павленко