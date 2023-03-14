Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Россию по параллельному импорту завезут новые для страны автомобили

Этой весной дилеры собираются ввезти в Россию несколько новых для страны автомобилей по параллельному импорту. Среди них — электрокары Dongfeng E70 и HiPhi Z, Mazda Atenza, Mazda CX-4, Toyota Avalon и электрический Avatr 11. Об этом сообщил «Прайм» со ссылкой на опрошенных дилеров.

Предыдущая фотография
Dongfeng E70

Dongfeng E70

Фото: Dongfeng

HiPhi Z

HiPhi Z

Фото: HiPhi

Mazda Atenza

Mazda Atenza

Фото: Mazda

Mazda CX-4

Mazda CX-4

Фото: Mazda

Toyota Avalon

Toyota Avalon

Фото: Toyota

Avatr 11

Avatr 11

Фото: Avatr

Следующая фотография
1 / 6

Dongfeng E70

Фото: Dongfeng

HiPhi Z

Фото: HiPhi

Mazda Atenza

Фото: Mazda

Mazda CX-4

Фото: Mazda

Toyota Avalon

Фото: Toyota

Avatr 11

Фото: Avatr

«Мы планируем продолжать ввоз значительных партий автомобилей брендов Toyota, Mazda, Volkswagen, Skoda, Audi, BMW, Mercedes, в том числе таких новых для нашего рынка моделей, как Mazda Atenza, Mazda CX-4, Toyota Avalon»,— сказала агентству директор по развитию автохолдинга «Ключавто» Юлия Овчинникова.

О планах поставок моделей Avatr 11, Dongfeng E70, HiPhi Z сообщил директор «Авилон Электро» Сергей Мелюх. Он отметил, что ранее эти марки не были представлены на российском рынке. По его словам, сейчас в компании видят потенциал для роста продаж электромобилей.

При этом в ассоциации «Российские автомобильные дилеры» сообщили «Прайму», что не ожидают большого объема параллельного импорта, несмотря на новинки на рынке.

Накануне «РИА Новости» со ссылкой на источник сообщило, что Минпромторг добавил в перечень параллельного импорта автомобили 12 марок: Renault, Ford, Kia, Mazda, Hyundai, Genesis, Dacia, Citroen, Mazda, Opel, Peugeot и Isuzu. Сейчас в перечень входят автомобили марок Land Rover, Jeep, Jaguar, Bentley, Chevrolet, Dodge, Mitsubishi и др.

Подробнее — в материале «Ъ» «Дублер начинает действовать».

Олеся Павленко

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...