«РИА Новости»: в список параллельного импорта внесли еще 12 автомобильных марок

Минпромторг РФ включил в перечень параллельного импорта автомобили 12 марок: Renault, Ford, Kia, Mazda, Hyundai, Genesis, Dacia, Citroen, Mazda, Opel, Peugeot и Isuzu, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в отрасли.

Представители ассоциации «Российские автомобильные дилеры» указали агентству, что выходили на правительство с предложением расширить список параллельного импорта именно этими брендами. Отраслевики полагают, что решение поспособствует «сокращению дефицита в масс-сегменте» российского авторынка.

Автомобили марок Kia, Hyundai и Renault по итогам 2021 года входили в топ-10 самых продаваемых машин на отечественном автомобильном рынке (данные агентства «Автостат»). Kia Rio занимала в рейтинге продаж третье место, Hyundai Creta и Hyundai Solaris – четвертое и пятое, Renault Duster — девятое.

В перечне для параллельного импорта уже приводятся иностранные автомобильные марки. Среди них: Land Rover, Jeep, Jaguar, Bentley, Chevrolet, Dodge, Mitsubishi и др. Ранее дилеры говорили «Ъ», что высокие потребительские свойства большинства поставляемых по параллельному импорту моделей все же в состоянии удовлетворить запросы покупателей.

Подробнее о поставках автомобилей по схеме параллельного импорта — в материале «Ъ» «Дублер начинает действовать».

Григорий Лейба