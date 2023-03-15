Минпромторг включил 11 марок автомобилей в перечень товаров для параллельного импорта

Минпромторг России расширил перечень товаров, разрешенных для параллельного импорта. В перечень включили 11 марок автомобилей: Citroen, Dacia, Ford, Genesis, Hyundai, Isuzu, Kia, Mazda, Opel, Peugeot, Renault.

В перечень также внесли бренды:

моторных масел Shell, Helix, Rimula;

бытовой техники Zanussi и Wahl;

косметики и парфюмерии Kerastase и Yves Saint Laurent;

запчастей для сельскохозяйственной и судовой техники Caterpillar и Bauer Kompressoren;

игрушек и детских товаров Hasbro, Logitech, Nintendo и другие.

В пресс-службе Минпромторга добавили, что в скором времени ведомство планирует начать включение в перечень правообладателей, а не название брендов. В ведомстве считают, что это поможет им упростить администрирование процедуры параллельного импорта.

Ранее агентство «РИА Новости» сообщало, что Минпромторг собирается включить в список для параллельного импорта 12 марок автомобилей: Renault, Ford, Kia, Mazda, Hyundai, Genesis, Dacia, Citroen, Mazda, Opel, Peugeot и Isuzu. Дилеры говорили, что смогут в будущем ввезти в Россию новые марки машин.

Олеся Павленко