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Коммерсантъ FM
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Минпромторг включил 11 марок автомобилей в перечень товаров для параллельного импорта

Минпромторг России расширил перечень товаров, разрешенных для параллельного импорта. В перечень включили 11 марок автомобилей: Citroen, Dacia, Ford, Genesis, Hyundai, Isuzu, Kia, Mazda, Opel, Peugeot, Renault.

В перечень также внесли бренды:

  • моторных масел Shell, Helix, Rimula;
  • бытовой техники Zanussi и Wahl;
  • косметики и парфюмерии Kerastase и Yves Saint Laurent;
  • запчастей для сельскохозяйственной и судовой техники Caterpillar и Bauer Kompressoren;
  • игрушек и детских товаров Hasbro, Logitech, Nintendo и другие.

В пресс-службе Минпромторга добавили, что в скором времени ведомство планирует начать включение в перечень правообладателей, а не название брендов. В ведомстве считают, что это поможет им упростить администрирование процедуры параллельного импорта.

Ранее агентство «РИА Новости» сообщало, что Минпромторг собирается включить в список для параллельного импорта 12 марок автомобилей: Renault, Ford, Kia, Mazda, Hyundai, Genesis, Dacia, Citroen, Mazda, Opel, Peugeot и Isuzu. Дилеры говорили, что смогут в будущем ввезти в Россию новые марки машин.

Олеся Павленко

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